Se perfilan alianzas

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La negativa del Movimiento Ciudadano (MC) de ir en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) no es cosa juzgada sino el manejo coyuntural de la alta jerarquía del MC, entiéndase DANTE DELGADO RANAURO.

Como se sabe, el dirigente nacional albiceleste, MARKO CORTÉS, hizo la invitación al MC para coaligarse en el menos 75 distritos federales electorales, de los 300 uninominales que estarán en disputa en el 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados.

Significa que el MC y el PAN si comparten el propósito de revertir o “reencausar” lo relacionado con la política, economía y el aspecto de seguridad en el país, solo que no se juzga pertinente tener éste tipo de definiciones en el momento actual.

Incluso la propia directiva del MC ha expresado que no debe caerse en la trampa del presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que trata de polarizar.

De ahí que pueda deducirse que, al fin de cuentas, DANTE y compañía, reeditaran la alianza que armaron para los comicios federales anteriores mismas que, dicho sea de paso, fueron muy benéficas para su partido e incluso el PRD pero no así para Acción Nacional.

Luego entonces, es cuestión de tiempo para que el MC vaya de la mano de los panistas pero, en calidad de mientras, se desmarca y eso podría traerle mejores dividendos a DANTE y los suyos.

En calidad de mientras, el veracruzano le acaba de propinar un coscorrón, políticamente hablando a MARKO CORTÉS, debido a que reforzó la versión del ejecutivo federal de que hay un plan para de “moverle el tapete”.

Los que no esta a discusión es que el Verde Ecologista de México (PVEM) y el del Trabajo (PT) están más que puestos para ir de la mano con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones intermedias en las que se disputa la Cámara baja, 15 gubernaturas, además de congresos locales y alcaldías en el país.

Habrá que ver hacia donde apuntan los partidos de nueva creación, una vez que se les de el visto bueno del INE pero, es explicito que varios de estos, por ejemplo México Libre del matrimonio MARGARITA ZAVALA y el ex presidente FELIPE CALDERÓN, vayan en contra de del proyecto de LÓPEZ OBRADOR.

El asunto es que eso podría ser nocivo para el los fines del panismo, les quitarán clientela electoral y, en ese sentido, posibilidades de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados.

Los que seguramente van a ir solos, debido a que están descartados por el PAN para la alianza son los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya toma de decisiones, en lo que es fundamental en aspectos de política, recae en los gobernadores priistas.

En ese sentido, rescatarán lo que puedan y se moverán hacia un lado u otro, según les convenga.

Lo cierto es que los priistas todavía no logran mostrarse en calidad de oposición combativa salvo en boletines oficiales que salen de sus oficinas de prensa.

RULETA

Al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, DONALD TRUMP, le “llueve y le llovizna”, en un momento trascendente dado que esta en juego su permanencia al frente del país más poderoso del mundo.

Y la puntilla se la podría dar su ex asesor de Seguridad Nacional, JOHN BOLTON, al publicar su libro “The Room Where it Happens”, en el que, acorde a comentarios sobre la obra, pinta al mandatario en calidad de ignorante, impulsivo y extremo en sus consideraciones.

Se trata de una “descobijada” para alguien que desconoce la trascendencia de sus aliados y los derechos de naciones que considera enemigos, verbigracia Venezuela, a la quiere invadir.

Aunado a ello, habría subrayado la importancia de avanzar con el muro fronterizo, por ser tema de campaña y sino se hacia como lo había propuesto podría perder electores.

Pero quizá lo más sensible es su proclividad de solicitar el apoyo de gobiernos extranjeros para lograr sus propósitos electorales.

Ello debido a que estaría poniendo en riesgo la seguridad de su nación a espaldas de los estadounidenses, haciendo pactos secretos con países como Ucrania, China y Rusia, por mencionar algunos.

Sobre los periodistas, según referencia de DAVID BROOKS, que escribe para el periódico la Jornada y cita una publicación del New York Times, TRUMP considera que deberían de ser encarcelados hasta que revelaran sus fuentes. “Deberían ser ejecutados”, serían sus palabras.

Parece que el camino para el regreso de los demócratas a la Casa Blanca se despeja aunque no se están enfrentando a un niño de pecho sino a un personaje que no le importa llegar a cualquier extremo para alcanzar sus metas. Y eso incluye desde mentir hasta desatar una guerra.

AL CIERRE

El dirigente del PRI en la entidad, EDGAR MELHEM SALINAS, informó, a través de redes sociales, que estaría en Nuevo Laredo para “saludar a sus amigos de sectores y organizaciones”.

Cabe señalar que, en esa localidad fronteriza, los del tricolor andan distanciados.

Ahí está la diputada local, YAHLEEL ABDALA CARMONA, que quiere ir por la presidencia municipal pero enfrente tiene a figuras de la talla del ex líder del PRI y ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, RAMIRO RAMOS SALINAS.

Habrá que decir que no son los únicos del tricolor que se enfilan para prospectos a competir por la alcaldía que, es evidente, no será fácil quitarle al PAN.