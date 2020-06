Secretaría del Ayuntamiento reabre ventanilla de trámites ciudadanos

Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Dirección de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento, informó de la reactivación de servicios en la ventanilla de Trámites Ciudadanos a partir de este lunes, pero exhortó a la ciudadanía a solo hacer gestiones urgentes, para prevenir contagios de Covid-19.

Los documentos que se expiden son: Carta de no antecedentes penales, de Residencia, Constancia de modo honesto de vivir, constancia de Identidad de menores de edad, constancia de Residencia del municipio para menores y Títulos de panteón y reposición del mismo.

Roberto García Capistrán, titular de la dirección, destacó la reapertura de la ventanilla, tras estar cerrada desde el 25 de marzo, por la pandemia.

«Se le invita a la población que sí requiere de alguno de esos documentos de manera imperiosa, se acerque para atenderlo con todo gusto, de lo contrario tomarse su tiempo, para poder realizarlo y evitar así concentraciones de gente», expresó.

Los requisitos para no antecedentes penales y de residencia son copia de credencial de elector y comprobante de domicilio actual; para modo honesto de vivir es copia de credencial de elector y recibo de nómina.

En tanto que la constancia de identidad para menores es con cPor Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La Dirección de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento, informó de la reactivación de servicios en la ventanilla de Trámites Ciudadanos a partir de este lunes, pero exhortó a la ciudadanía a solo hacer gestiones urgentes, para prevenir contagios de Covid-19.

Los documentos que se expiden son: Carta de no antecedentes penales, de Residencia, Constancia de modo honesto de vivir, constancia de Identidad de menores de edad, constancia de Residencia del municipio para menores y Títulos de panteón y reposición del mismo.

Roberto García Capistrán, titular de la dirección, destacó la reapertura de la ventanilla, tras estar cerrada desde el 25 de marzo, por la pandemia.

«Se le invita a la población que sí requiere de alguno de esos documentos de manera imperiosa, se acerque para atenderlo con todo gusto, de lo contrario tomarse su tiempo, para poder realizarlo y evitar así concentraciones de gente», expresó.

Los requisitos para no antecedentes penales y de residencia son copia de credencial de elector y comprobante de domicilio actual; para modo honesto de vivir es copia de credencial de elector y recibo de nómina.

En tanto que la constancia de identidad para menores es con copias de acta de nacimiento, certificado de estudios, credencial de elector madre o padre, credencial de elector de un testigo y fotografía.

Para constancia de residencia del municipio para menores son copias acta de nacimiento del menor, certificado de estudios, credencial de elector del padre o madre y fotografía.

Todos estos documentos tienen un costo de 217 pesos.

Mientras que para el título de panteón tienen que visitar el cementerio en cuestión para solicitar mayor información de la documentación que requieren, en el que el costo es de 3 mil 475 pesos y la reposición es de 1 mil 300 pesos.

En ambos casos su pago tiene que hacerse en la ventanilla de Trámites Ciudadanos, ubicado en el segundo piso del edificio a Presidencia Municipal, aún lado de la Secretaría del Ayuntamiento y para mayor información pueden comunicarse al teléfono 7113500 extensión 3430.

De momento la oficina atiende de 8 de la mañana 2 de la tarde, lunes a viernes. Los trámites que aún continúan suspendidos, son los permisos para salones de fiesta, agregó García Capistrán.

opias de acta de nacimiento, certificado de estudios, credencial de elector madre o padre, credencial de elector de un testigo y fotografía.

Para constancia de residencia del municipio para menores son copias acta de nacimiento del menor, certificado de estudios, credencial de elector del padre o madre y fotografía.

Todos estos documentos tienen un costo de 217 pesos.

Mientras que para el título de panteón tienen que visitar el cementerio en cuestión para solicitar mayor información de la documentación que requieren, en el que el costo es de 3 mil 475 pesos y la reposición es de 1 mil 300 pesos.

En ambos casos su pago tiene que hacerse en la ventanilla de Trámites Ciudadanos, ubicado en el segundo piso del edificio a Presidencia Municipal, aún lado de la Secretaría del Ayuntamiento y para mayor información pueden comunicarse al teléfono 7113500 extensión 3430.

De momento la oficina atiende de 8 de la mañana 2 de la tarde, lunes a viernes. Los trámites que aún continúan suspendidos, son los permisos para salones de fiesta, agregó García Capistrán.