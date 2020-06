Serpientes y escaleras

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.-. ¿Cómo están? Pues ahí tienen que el verano empieza en cosa de cuatro días, este sábado 20 de junio. No obstante el ambiente político ya se está calentando. Y una encuestadora llamada “Massive Caller”, arroja resultados interesantes.

Se precisa que es se hizo una encuesta telefónica hecha a habitantes de Ciudad Victoria. Una primera pregunta… “¿si hoy fueran las elecciones por qué partido votaría usted?”

Y ahí el resultado es que un 29.4% le daría su voto al partido MORENA. Un 18.1% dice que votaría por el PAN. Y un 15.3%se inclina por el PRI. Y hay una cifra mayoritaria del 30.3% que “aún no se decide”.

Ahora bien, se da una serie de nombres y se pregunta, “¿Quién cree que debería ser el candidato para presidente municipal?”

Y por lo que toca al Partido Acción Nacional una mayoría (35%) opina que el candidato debía ser el actual diputado local Arturo Soto Alemán, seguido en intención de voto por la legisladora local Pilar Gómez Leal, y luego el diputado federal –evadido de “Movimiento Ciudadano”- Mario Ramos Tamez. Al final aparecen Mauricio Guerra Martínez ( el regidor victorense que se quedó con la su bsecretaria de Ingresos que ostentaba un muy movido Arturo Soto), así como el Dr. Xico González Uresti, quien de acuerdo a la nueva normatividad de las leyes electorales… se puede reelegir. Aunque en la encuesta aparece muy bajo con apenas el 4% de preferencia.

Por lo que corresponde al Partido de Regeneración Nacional, ahí una mayoría de consultados dijo que el candidato debía ser Eduardo Gattas Báez, seguido muy de cerca por el doctor Felipe Garza Narváez, actual delegado en Tamaulipas de la Secretaria de Gobernación. Aparecen pero con baja mención la restaurantera Reyna Garza e Irma Sáenz.

Por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, vale anotar que con mucha ventaja, la gente considera que el abanderado debería ser nada menos que el ex alcalde Oscar Almaraz Smer, con un 51% de porcentaje, seguido por el también ex alcalde abogado Alejandro Etienne Llano. Y con menciones muy semejantes a las del Dr. Xico aparece Mariana Rodríguez Mier y Terán, muy identificada con la gente del ex Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú.

Hay quien dice que las encuestas son la fotografía “del día que en fueron hechas”. Y que no precisamente reflejan lo que finalmente vaya a ocurrir el día de la votación.

Lo cierto es que fue la empresa encuestadora, propiedad de José Carlos Campos Riojas quien pone en el tablero el nombre de los políticos, para que sean considerados por los votantes. Y no coloca en el tablero a políticos que, desde sus respectivas trincheras están trabajando para seguir en este juego de “Serpientes y escaleras” que es la política. Y les digo que faltaron tres nombres a considerar, y primero las damas: Alejandra Cárdenas Castillejos, secretaria de gestión social del PRI estatal, quien hace poco cumplió sus 39 diciembres; Fernando Campos Martínez, director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo; y Luis Torre Aliyán síndico del Ayuntamiento. Campos y Torre son cartas, desde luego del Partido Acción Nacional.

En todo este asunto de la encuesta se refleja que la gente identifica mucho con el PAN al hijo predilecto de la populosa colonia Azteca, Arturo Soto Alemán, que en su momento siendo alumno del CBTIS 24 se ganaba sus pesos atendiendo un puesto de abarrotes en el Mercado Argüelles.

Destaca también que en MORENA, a la hora de la verdad, la pugna por la candidatura se va a dar entre dos victorenses, apreciados, creo yo, por la comunidad: Lalo Gattas y Felipe Garza. En tanto que en el PRI destaca figura del contador Oscar Almaraz Smer, un hombre que sorprendentemente pese a su magnífico trabajo no pudo ganar su reelección.

En política, como en todo, esto no se acaba, hasta que se acaba.

Dos.- En el marco inédito de esta pandemia Covid-19, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sigue viva y actuante. Así, la investigadora Dra. Madai Rosas Mejía, dictó la ponencia “Entomología en Salud Pública”, en donde explicó la colaboración científica que realiza en este campo de estudio.

La ponencia la dio a conocer en la plataforma Zoom, en una exposición organizada por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.

En entrevista, la Dra. Madai, dijo que el objetivo del evento fue difundir las acciones de investigación que impactan en la Salud Pública mediante la participación de la academia y de las Instituciones de Salud de la frontera de México Estados Unidos.

“Con la finalidad de integrar capacidades para una mejor colaboración, que fortalezca la comunicación transfronteriza e intersectorial y el conocimiento de proyectos y/o programas sobre salud fronteriza”, destacó la referida investigadora de nuestra máxima casa de estudios. NOS VEMOS.

