Sigue en duda fecha de reapertura de actividades en iglesias de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de que se frenó la reactivación económica debido al alza de contagios de coronavirus en Tamaulipas, el gobierno del estado canceló la reapertura de las actividades no esenciales como las Iglesias, sin embargo, aún no se sabe oficialmente cuál será la fecha en la que los templos podrán abrir nuevamente sus puertas.

El padre José Dolores Trujillo explicó que sí hay cierta confusión respecto a la fecha de reapertura de las Iglesias, ya que tampoco el obispo Antonio González Sánchez se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con la Coepris, la reapertura de templos y toda clase de establecimientos religiosos se pospone para el 21 de junio, pero a la Diócesis de Victoria aún no le notifican sobre esta fecha.

“Nosotros creemos que es hasta nuevo aviso, o sea no tenemos la certeza de que será en esa fecha de junio, pero cualquier información oficial que tengamos de inmediato la compartiremos para que la gente esté enterada”.