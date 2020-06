Tamaulipas no puede imponer sus propias reglas del juego en materia de energía: Américo

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno federal a través de la Secretaría de Energía busca asegurar la estabilidad de la red eléctrica nacional a la cual pertenece Tamaulipas, por lo que las incidencias que se presenten en el estado no son exclusivamente responsabilidad del gobierno estatal, porque pueden afectar a todo el país.

El senador de la República Américo Villarreal Anaya aseguró que no se pretende poner fin a las inversiones en energías renovables, sino salvaguardar a los ciudadanos.

“El gobierno federal mediante la CENACE, busca cuidar con especial atención que la población no carezca de este suministro en medio de este confinamiento y se pueda alterar la propagación del COVID-19”.

Américo Villarreal dijo que seguramente las inversiones en energías renovables van a continuar en el Estado, pero éstas ahora se harán con el criterio de aportar confiabilidad a la red y su expansión debe realizarse con orden y con una planeación adecuada, para evitar que los proyectos instalados en el estado no agreguen inestabilidad al fluido eléctrico.

La red de transmisión no tuvo una buena planeación en los anteriores sexenios y no se construyeron nuevas líneas para desahogar toda la nueva capacidad de generación que ahora existe en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se detonó con la Reforma Energética a través de las subastas eléctricas.

“El estado de Tamaulipas, al estar interconectado a todo el país, no puede imponer sus propias reglas del juego, ya que afecta a todas las regiones, debido a que la sobreproducción de electricidad eólica desestabiliza la red”, destacó.

Aseveró que no es correcto señalar que se cancelan los 4 proyectos eólicos que están por entrar en operación en Tamaulipas, ni que se perderán más de 1,200 millones de dólares y que provocará desempleo, porque las medidas que está tomando el gobierno federal son provisionales, por lo que esos proyectos sólo se están aplazando para su interconexión, hasta que pase la pandemia.

“Debemos tener paciencia, para que la demanda nacional de electricidad se restablezca y de esa forma todo vuelva a la normalidad, debemos ser solidarios con las acciones que se están tomando para luchar en contra de la propagación del COVID-19, y que detuvieron parcialmente a todos los sectores económicos del país”, concluyó el senador de Morena.