Algunos entrenadores ya estamos viejitos y no podemos arriesgar la salud: Vucetich

Por Agencias

Ciudad de México.- Víctor Manuel Vucetich aplica Su sana distancia, pues aparte de los problemas económicos que afectaron gravemente al Querétaro con el cambio de dueños y lo llevaron a dar un paso al costado, el Rey Midas piensa en la salud. Reflexiona mientras sale a hacer ejercicio, una caminata nocturna por áreas verdes en la ciudad de Monterrey:

“La pandemia nos está pegando duro en México y algunos entrenadores –agrega entre risas– ya estamos viejitos. El Tuca Ferretti (66 años) es más grande que yo, Luis Fernando Tena (62) es un poco más joven, pero cada quien sabrá. Creo que no estamos para andar arriesgando algo tan importante como es la salud por una situación intrascendente”, dice el timonel de 65 años.

Vucetich, considera que en el futbol mexicano no se le ha dado toda la seriedad a la epidemia por el coronavirus, sobre todo porque los jugadores que han dado positivo son asintomáticos, pero por lo que hemos visto sí hay un riesgo. Creo que bien vale la pena pensarlo dos veces; al final cada quien asumirá las consecuencias de su decisión. Es algo muy personal, comentó.

Descarta el retiro

Rechazó que salir del club Gallos Blancos signifique su retiro, y puntualizó categórico: Voy a esperar a que pase la pandemia. Afortunadamente puedo darme el gusto y el lujo de parar, porque así lo he pensado y considerado, y veremos qué viene el día de mañana. En medio de esta crisis sanitaria me siento más tranquilo quedándome en casa.

Subraya su afecto por el equipo queretano y lo bien que las cosas marchaban mientras estuvo bajo el dominio de los grupos Imagen y de Caliente, hasta que el mes pasado la familia Hank lo vendió a siete inversionistas encabezados por Gabriel Solares (también presidente del Atlante) y el promotor Greg Taylor.

Nos estaba yendo bien hasta antes del paro, pero después el proyecto ya no fue lo que yo quería: iban a vender jugadores, no pensaban comprar nada. Y lo entiendo bien porque no tenían los recursos, no iban a tener ingresos, entonces creo que hicieron lo mejor, se benefician los dos clubes, Atlante y Gallos… Yo salí justo a tiempo de un problema, y en buenos términos.

Admitió que observa un panorama muy complicado en la Liga Mx. La situación ahorita es muy volátil, difícil para todos los equipos. En lo deportivo no hay descenso y eso no me gusta. No sé qué vaya a pasar. El futuro es incierto. Asimismo, reconoció que las oportunidades se cierran para los técnicos y que los sueldos están a la baja.

Habrá entrenadores que se desesperen por la falta de trabajo y acepten la primera oferta, pero Vucetich apela a su trayectoria y de antemano cierra cualquier posibilidad de dirigir en la Liga de Expansión. Cuenta lo que uno ha hecho a través de los años, la experiencia; sin embargo, antes que el tema salarial, para mí es más relevante encontrar un proyecto sólido, interesante.

No descarta el reto de ir a otras ligas. En diferentes épocas de mis más de 30 años dirigiendo, recibí ofertas de China, Arabia Saudita, Egipto y hasta Brasil, pero por diversas circunstancias no se concretó. Si hay otra oportunidad, lo único que valoraré es que sea un buen proyecto, que valga la pena, remarcó. (Marlene Santos Alejo/La Jornada).