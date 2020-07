Anuncia AMLO que se hará prueba de Covid-19 antes de su viaje a EU

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que, como medida de precaución ante su viaje a Estados Unidos, se someterá a la prueba de Covid-19.

«Sí me voy a hacer la prueba el día de hoy», respondió el mandatario a una pregunta, durante la conferencia de este lunes.

«No tengo ningún síntoma, no tengo calentura, tos seca. No me ha dado decaimientos, por eso no me he hecho la prueba», añadió.

“Pero no puedo ir enfermo, sería irresponsable», subrayó, cuando hablaba de su viaje a Estados Unidos, que iniciará este martes por la tarde.

«Ya mañana les informo si allá también hace falta que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo. No tengo ínfulas de superioridad, el poder es humildad”.

Subrayó que si a su llegada a la capital estadunidense el protocolo de salud establece que se debe realizar nuevamente la prueba, lo hará.

Adelantó que si bien le ofrecieron hospedarse en un hotel cercano a la Casa Blanca con la seguridad que le corresponde, decidió pernoctar en la residencia de la Embajada mexicana. «O sea que voy a estar en territorio mexicano en Washington”. (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez/La Jornada).