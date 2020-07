Cacería de votos

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace algunos años los partidos políticos se pusieron de acuerdo para reducir el daño que hace la grilla en las políticas públicas de gobierno, la intención era darle rumbo más claro al país, que cada propuesta del ejecutivo o de sus adversarios se alejará pronto de la tentación de usarse con fines electorales si es que le convenia al país, vaya pues, México se paraliza en cada elección y eso era precisamente lo que se quería evitar por lo que se decidió hacerlas concurrentes, a partir del 2024, y cada tres años.

La intención es buena, se trata de que el presidente que llegue tenga dos años de gracia para acomodar jurídicamente al país de acuerdo a sus necesidades, o eso se pensaba.

La realidad es que no funciona ahora esa idea, fue muy complicado superar ese trauma que tenemos los mexicanos por tumbar desde el primer día que llega a un alcalde, un gobernador o un presidente de la República, como pueblo no sabemos unirnos después de una elección para exigir a cada autoridad que cumpla sus promesas, por lo menos, sin importar el partido que les patrocine.

Así, a la hora de tomar protesta, cada funcionario ya tiene sus enemigos y tratarán de hacerle la vida de cuadritos.

¿Ejemplos?, desde llegó Andrés Manuel sus adversarios andan en la caza de votos y lo atacan con mucha enjundia cada que pueden y lo mismo hace él para conservar el poder, muchas de sus acciones de gobierno parecen diseñadas para ganar votos más que para sacarnos de la pobreza, el regalo que hace de las pensiones, las becas, los apoyos a los ninis y todos los programas sin la intención de mejorar la calidad de vida de nadie, nomás de mantenerlos necesitados y agradecidos como lo marca el viejo manual.

Y no es lo único que se hace el presidente con intenciones políticas, ya dijo que su gobierno “va a vigilar las elecciones” y anunció hace unas horas que la extradición de Lozoya servirá para descubrir “como se legislaba en el pasado”, no, no crea que tiene la intención de castigar, de quitarle el dinero que nos pertenece, su única idea es que Lozoya diga nombres de sus enemigos a diestra y siniestra para descalificarlos, para acusarlos de corruptos y para hacerle creer a la gente que ellos son los únicos que convienen al país porque ha de saber que tampoco meterá al bote a nadie.

En los Estados pasa lo mismo, acá en Tamaulipas, por ejemplo, observamos mucho movimiento de los aspirantes a la gubernatura, políticos que sin el menor pudor se exhiben como los mejores del mundo, mucho mejores que su jefe político incluso.

Quizá en los municipios del sólido sur encontremos el ejemplo más claro de lo que le menciono, por Morena Adrián Oseguera, de Madero, nos quiere hacer pensar que es más famoso que el presidente Andrés Manuel y se coloca en una encuesta como si lo quisiera el 68 por ciento de la gente cuando en realidad no lo conocen una cuadra más allá de su municipio pero ya quiere la gubernatura.

En Tampico es caso peor, su alcalde panista Jesús Nader hizo publicar con sus amigos resultados de una encuesta que según él lo tienen con el 70 por ciento de aprobación lo que, hablando con sinceridad, no la tuvo ni Obama, exacto, se dice más querido que todos sus correligionarios que aspiran a ganarle la candidatura a gobernador de Tamaulipas.

Y si se acerca a los municipios la cosa es peor, los alcaldes que quieren reelegirse se desviven con quienes les ayudan y patrocinan sus ambiciones sin tomar en cuenta al resto del pueblo mientras que quienes les quieren competir los exhiben y se apuntan como mejores que ellos.

La realidad es que todos andan en una cacería de votos que nos debe alertar, nos debe hacer levantar las antenas y observar persona por persona de los aspirantes, de los políticos, porque no todos son iguales ni tienen las mismas intenciones, es posible, por muestra, que la propia intención del presidente Andrés Manuel sea buena y solo quiera evitar que lo ocurrido en el pasado no se repita, o que los aspirantes a la gubernatura del Estado que le menciono no hayan patrocinado la encuesta ni provocado que se movieran los números a su favor o que los alcaldes sean blancas palomitas y eso es lo que tenemos que investigar, nuestra tarea es no equivocarnos en lo que viene, no odiar a los partidos porque todos tienen personas buenas y malas, en síntesis, tenemos que identificar quien si puede gobernar y quien no.

Hablando de política y cacería de votos, el síndico segundo del ayuntamiento de Victoria, Luis Torre Aliyan, se declaró independiente, le dijo no al PAN que tiene la presidencia municipal y el argumento fue que están haciéndose las cosas mal, que nada ha cambiado y Victoria necesita ya no ser saqueada y mucho trabajo.

Observar al síndico de ahora en adelante será una tarea de los victorenses, habrá que ver que hace para convencer que su actuación es sincera y no solo producto de ambiciones personales, a su favor hay que decir que no tiene porque pagar los platos rotos ni destruir toda su vida política siguiendo con un grupo que será recordado como lo peor que ha gobernador la capital, como quienes presuntamente más han saqueado presupuestos y más han ignorado a los necesitados por saciar su ambición de dinero, ya veremos en que acaba todo eso.

