Chava Cabañas está perdiendo la vista a causa del disparo recibido en México

Por Agencias

Ciudad de México.- El ex futbolista paraguayo Salvador Cabañas, afirmó que está padeciendo las secuelas del disparo que recibió en enero del 2010 en un bar de la Ciudad de México, entre ellas la pérdida de visión en el ojo izquierdo.

“Tengo ya problemas de vista y no me voy a recuperar nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego”, comentó Cabañas en una entrevista para Radio Caracol de Colombia.

A pesar de que el incidente que truncó su carrera y lo marcó para toda la vida ocurrió en México, el ‘Mariscal’ guarda un cariño especial para el país donde se convirtió en uno de los mejores delanteros del continente.

“Donde más feliz me sentí fue en México. Yo llegué a un equipo chico como Jaguares, el equipo se salvó del descenso y entramos a liguilla”, expuso.

Cabañas, quien actualmente radica en su natal Paraguay y se dedica a entrenar a jóvenes con deseos de incursionar en el balompié, además de administrar los negocios de su familia, no dudó en elogiar al actual estratega de la Selección Mexicana.

Yo creo que tenía muchas cualidades (Gerardo Martino). La mentalidad positiva y siempre me consideraron en la selección y que debía ser el líder de ese equipo. Para mí, en Paraguay ha sido el mejor técnico que tuvimos”, sentenció. (Excélsior).