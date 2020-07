Crédito de $8 millones para compra de casa tiene en problemas a Osorio Chong

Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que en su desempeño como político, funcionario y ahora legislador no ha cometido actos al margen de la ley y no tiene nada que ocultar, por lo que , como lo ha hecho siempre, dará la cara y defenderá su dignidad ante informaciones tergiversadas.

Demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) manejar con “pulcritud” las investigaciones administrativas en curso y la información que de ellas se deriven, ya que “las filtraciones mediáticas” generan suspicacias y calumnias.

A través de un video, se refirió a una información publicada ayer, que, dijo, no es nueva, sino que se repite nuevamente sobre dos viviendas que se le acreditaban como propias y un crédito bancario que al final devolvió para la compra de una casa en la Ciudad de México, cuando era secretario de Gobernación.

Osorio Chong recalcó que la SFP abrió un proceso administrativo por lo que consideró algunas inconsistencias en su declaración patrimonial, como el hecho de requerir documentos originales y no copias, que está en proceso de resolver, pero en la información publicada por un medio se señala que se está investigando su patrimonio y ello es falso.

“La investigación es bien clara sobre qué temas, cuál es el trasfondo del procedimiento administrativo que está en curso, y que por supuesto que confío que habrá de aclararse conforme a derecho”, recalcó.

Recordó que desde el 2012, en que hubo algún señalamiento sobre sus bienes, permitió que se abriera el secreto bancario y se conocieran sus cuentas y en esta ocasión está dispuesto a lo mismo.

Reitero que “defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. Como funcionario local, como militante de mi partido, como gobernador, como secretario de Gobernación, como senador de la República, he dado siempre frente a cualquier señalamiento, a injurias, a difamaciones, y por supuesto que creo que es la manera que debe de conducirse quien tiene una responsabilidad, y además a mí me honra mucho poder servir en todas estas responsabilidades que he tenido”.

El senador Osorio Chong Precisó que tuvo conocimiento de que existía un procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de la Función Pública, por algunas inconsistencias. Se refiere, detalló, a un crédito hipotecario que solicitó a Banorte en 2014, por 8 millones de pesos, ya que pensaba adquirir una casa en la CDMX, pero la operación fue cancelada, y el dinero prácticamente se devolvió.

El otro señalamiento se refiere al retiro de los recursos de su seguro de separación individualizada de MetLife, “mismos que declaré y se reflejan en el depósito a mi cuenta personal”.

Ambas operaciones, dijo, fueron notificadas a la SFP, con las copias respectivas, “pero la autoridad me dice que está mal hecho el procedimiento porque entregué copias y me piden que presente originales. En eso estamos”.

Hizo énfasis en que “defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. Yo estoy aquí para responder por todo lo que fue y es de mi competencia y, por supuesto, no puedo más que pedir y solicitar que de la misma manera lo haga la Secretaría de la Función Pública”. (Andrea Becerril/La Jornada).