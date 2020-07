Fingen demencia

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al ritmo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó el cierre de las fronteras con Estados Unidos para cruces no esenciales, este jueves el gobierno municipal de Nuevo Laredo informó que con recursos propios van a adquirir pruebas rápidas para detectar el COVID19 y así atender de manera más eficiente los riesgos de más contagios.

El trabajo del gobierno del Estado es claro en la materia, en sus manos está todo el aparato de salud, están al frente de la contingencia, además coordina todo un operativo para intentar que la gente se quede en casa, use cubrebocas y se lave las manos adecuadamente, y no es un trabajo de ahora, tiene más de tres meses metido en lo mismo por lo que no se puede culpar a ninguna autoridad de que sigan subiendo los contagios porque la gente no entiende, siguen pensando que es un mito el virus o de plano sea irresponsable y salgan de sus casas nomás porque ya se aburrieron.

Cierto es que muchos no andan en la calle por gusto sino por la necesidad de trabajar pero, créalo, todos ellos saben que es muy real el virus, guardan su distancia y hasta se protegen en exceso por una sencilla razón, se dieron cuenta rápido que la enfermedad existe, que mata, mientras quienes estuvieron en casa se dejaron infectar por otro virus, el de la torpeza y desconfianza hacia todas las autoridades, unos no creen porque lo consideran invento de Andrés Manuel y otros no creen porque le atribuyen su autoría al gobierno estatal panista o al municipal, el caso es lo mismo para justificar su terquedad de beber o andar de paseo o compras.

Pero bueno, estamos en que el gobierno federal hace su chamba en la materia, quizá le haga falta un programa más eficiente para rescatar empresas pero no se le puede atribuir ninguna falla grave en su proyecto de contener el virus, el gobierno estatal también trabaja de manera eficiente en su programa de prevención y ataque al coronavirus, hay hospitales, hay insumos hasta ahora y mantiene un proyecto que a lo mejor se puede calificar de exagerado por las medidas restrictivas pero eso se oye mejor a negligencia, es decir, hasta ahí todo va bien.

Pero, ¿sabe usted que hacen los municipios?, ¿cree que no tienen capacidad más que de repartir una despensa que no satisface a una familia ni tres días?, la verdad es que el municipio de Nuevo Laredo ayer mostró que si hay presupuestos, que si pueden trabajar y que pueden hacer mucho más por la gente de lo que se piensa.

Mire, el alcalde de aquel municipio, Enrique Rivas Cuellar, informó que van a adquirir pruebas rápidas para detectar el virus y hacer más eficiente el cerco a los contagios siempre y cuando sean autorizadas por la Secretaría de Salud, que lo harían en apoyo al Laboratorio Central del Estado, que se encuentra al tope de sus actividades.

Detalló el alcalde que ya entablaron platicas con el titular de la Comisión Estatal para Protección de Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, Óscar Villa, quien les informó que el laboratorio Estatal se ve muy saturado por el número de muestras que realizan diariamente y que eso les hizo valorar la adquisición de las pruebas.

“Son más de 700 pruebas las que se procesan en el laboratorio estatal por día y eso provoca que los tiempos de espera para obtener resultados sean más largos, pues los insumos y medios del laboratorio no son suficientes, se nos informó que la Secretaria de Salud federal sólo tiene autorizadas siete pruebas y la condición para hacerlas es que cuenten con pedimento de importación legal al país o que el proveedor tenga estancia legal en México, y en eso estamos”.

Dijo que el titular de la COEPRIS les informó que existe una gran ventaja con las pruebas rápidas y es que no dan falsos negativos, son sumamente baratas y rápidas, lo que ayudará mucho a ahorrar insumos para pruebas de ‘Reacción en Cadena de Polimerasa’ (PCR), que son caras y requiere de un equipo muy sofisticado.

Explicó que estas pruebas pudieran dar un falso positivo, pero esto se debe a que responden a los anticuerpos del virus, es decir, la persona tiene o tuvo la infección del Covid-19 y ya no está activo, sin embargo, procedería el mismo protocolo de aislamiento y recalcó que están a la espera de la autorización por parte de la Secretaría de Salud.

«Tenemos que esperar que se autorice, por lo pronto, el Municipio ya tiene levantada la mano para hacer la adquisición de estas pruebas y aplicarlas a la ciudadanía que lo requiera”.

Antes de anunciar que pueden adquirir pruebas rápidas, el municipio de Nuevo Laredo anunció que por cuenta de ellos podrían haber instalado un hospital COVID, también que ofreció empleo temporal a quienes se quedaban sin chamba por causa de la pandemia e igual hizo descuentos en los impuestos municipales para paliar el daño económico.

Lo anterior es nomás para dejar constancia que los otros 42 alcaldes de Tamaulipas fingen demencia y se están haciendo tontos, que definitivamente deben tener recursos para trabajar de manera más eficiente contra el coronavirus y sus efectos pero han preferido gastar el recurso en tonterías o, peor aún, quedarse con el dinero de manera mañosa como ocurría en el pasado ante cada periodo de caos que vivíamos, eso ya será calificado en su momento por el Congreso y por el pueblo, tal vez el próximo año, en la elección que viene…

EN LA UAT… Al ponerse en marcha la Tercera Edición de la Semana de la Sustentabilidad organizada en línea por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se impartió la conferencia virtual “Economía Circular desde lo local; el municipio como línea de acción”, que abordó situaciones referentes al sistema de aprovechamiento de recursos, donde se privilegia la producción de bienes y servicios de manera sostenible.

El evento organizado por el Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, contempló ponencias y otras actividades bajo la temática del aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente.

La conferencia virtual “Economía Circular desde lo local. El municipio como línea de acción”, fue impartida por Heberto Cavazos Lliteras, Maestro en Ciencias por la UAT, con más de 25 años de experiencia en la gestión ambiental y social de proyectos.

“Debemos entender que necesitamos tomar la vía del desarrollo sustentable. La crisis por el coronavirus nos mostró profundas debilidades de un sistema comercial globalizado, en el cual no solo estaba apoyada nuestra economía, si no también, nuestra capacidad para alimentarnos”.

Señaló que no es mala la globalización, porque tiene muchas ventajas, pero con las nuevas experiencias económicas internacionales, esta debe ser atendida desde una visión local. “Debemos de tener claro cuáles son los puntos que debemos fortalecer en nuestras comunidades”.

Subrayó que es necesario retomar la búsqueda del desarrollo sostenible, y para ello es necesario generar acciones que cierren las fugas de energía en los procesos productivos adoptando una visión circular de la economía.

“La Economía Circular, es un paradigma de actuación, que ha resultado de la evolución del concepto de sostenibilidad hasta nuestro tiempo. Ya que promueve la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios”, explicó.

