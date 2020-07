La Coparmex de Victoria reacciona molesta al nuevo decreto por Covid-19 en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Victoria se pronunció en total desacuerdo con el decreto que restringe nuevamente la apertura de las actividades no esenciales, considerando que la fuente de contagios de Covid-19 no se da entre empresas o negocios.

El dirigente del organismo empresarial en la zona centro de Tamaulipas, Mario Flores Pedraza dijo que cerrar las empresas los fines de semana no es la estrategia adecuada para contener la propagación del coronavirus y consideró que para las autoridades es muy fácil afectar a los empresarios que sí están cumpliendo y acatando toda clase de medidas, mientras que en otros sectores se muestran tolerantes y flexibles.

Sin embargo, pese a la inconformidad prevaleciente dijo que de ninguna manera la Coparmex desobedecerá lo que establece este nuevo acuerdo gubernamental, mucho menos llamará a la desobediencia social y cumplirán nuevamente con este acuerdo oficial.

Sin embargo hizo énfasis en que cerrar los comercios no es una medida que vaya a detener el coronavirus, porque ahí no están los focos de contagio, sino en otras partes. “El problema aquí es que el gobierno estatal y federal no saben qué hacer para detener esto y están yéndose contra el que paga, contra el que siempre cumple las leyes”.

Flores Pedraza aprovechó para exponer que la reapertura o cierre de los establecimientos implica gastos fuertes para los propietarios, quienes en medio de la crisis económica que están viviendo han invertido muchos recursos en la adquisición de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, cubre bocas, entre otros insumos necesarios para reforzar la prevención contra el Covid-19.

“Y por más que te diga que estamos en contra, al final respetamos el decreto y actuamos bajo el estado de derecho; vamos a acatarlo y no vamos a llamar a la desobediencia social, pero queda el reclamo, porque no hay acercamiento por parte de las autoridades estatales con los organismos empresariales, con la Coparmex de Victoria no lo hay”, reprochó.

El decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) amplia el estado de emergencia sanitaria dos semanas más y la continuidad de la fase Uno de la reactivación económica no esencial y establece que tampoco habrá servicio de transporte público el fin de semana y prohíbe venta de alcohol.