Maestros de Tamaulipas exigen a la SET laptops retenidas desde el 2018

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) pasó de la solicitud a la exigencia y demandó a la SET reactive el fideicomiso para la compra de los equipos de cómputo para todos los maestros que aún no reciben este beneficio.

Los docentes que todavía no cuentan con esta importante herramienta de trabajo se unieron a la convocatoria que MMT realizó en redes sociales para emprender las acciones que se necesitan para rescatar un beneficio que se ha perdido, informo Reyna Campuzano, vocera del Movimiento.

“Es preciso dejar en claro que no estamos pidiendo algo extra, no estamos pidiendo algo que no exista, no estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo que se utilice el recurso que ya existe y que está guardado en una cuenta de Banamex. Ese dinero es de todo el magisterio de Tamaulipas, está destinado para la compra de laptops, para poder desempeñar un trabajo mucho mejor”.

Lamentablemente en Tamaulipas ya es una costumbre que la base se tenga que organizar para ejercer presión a las autoridades de la SET, y más cuando para el ciclo escolar que se avecina las laptops se han convertido en una herramienta vital sobre todo por los cursos y las clases en línea que se tendrán que realizar.

“Nos faltan las laptops del 2018, 2019 y 2020. Te invito a ti compañero a unirte a las acciones que emprenderemos para lograr rescatar un beneficio que se ha perdido”, escribió en la página oficial de esa agrupación magisterial.