Más de lo mismo

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los fenómenos climáticos nos hacen ver nuestra fragilidad ante la naturaleza pero también corren el velo que permite observar lo que se hace de manera ineficiente por parte de los ordenes de gobierno y, en lo específico, los mandos que están a cargo de ciertas dependencias.

Los males son recurrentes y no se ve una salida para éstos en lo inmediato o a mediano plazo. Da la impresión que no hay voluntad para cambiar y parece que tampoco hay dinero.

El huracán “Hanna”, que azotó la región fronteriza, principalmente localidades como Reynosa, volvió a mostrar la deficiencia de los drenes, lo que deriva en inundaciones de las zonas bajas de la ciudad.

Hasta el día de ayer, a temprana hora, desde Protección Civil (PC) estatal se informó que fueron 20 colonias las que tuvieron mayor afectación, aunque por la tarde, en redes sociales, se hablaba de muchas más.

Lo que muestran las imágenes no es distinto a las anegaciones que han tenido lugar en el pasado, en el que los habitantes de determinados asentamientos ven llegar a sus casas verdaderos ríos que, a su paso, causan estragos, con cargo y costo a su economía.

Camas, sillas, sofás al igual que equipos tecnológicos, aparatos electrodomésticos y vehículos son parte de lo que resulta dañado cuando llueve 5 o más pulgadas, en la ciudad fronteriza en mención.

Y a salvar lo que se pueda se avocan los reynosenses que sufren las consecuencias de las torrenciales lluvias.

Insistimos, ello no es algo inédito pero, pese a eso, no se ve que desde el municipio, que esta en primera línea dentro de los ordenes de gobierno, se realice una cosa diferente a lo que hicieron administraciones pasadas emanadas de paridos distintos al que ahora gobierna con la alcaldesa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ.

No son las únicas disfunciones que vuelven a brotar, en tanto que el agua mostró su poder y no tuvo misericordia para anegar parte del Hospital Materno Infantil de Reynosa.

Ante el siniestro se espera que den la cara directivos del nosocomio en tanto que en lugar de ser parte de solución a males crónicos pueden ser parte de la enfermedad.

La critica es feroz en redes abiertas y cerradas y brota de los propios trabajadores del Hospital.

Desde luego que no trata de echar culpas debido a las torrenciales lluvias que trajo el huracán pero el “asegún” esta en la inundación.

Se comenta que la directora del Hospital, MIRNA CANTÚ ALMAGUER, familiar de un connotado funcionario estatal, no se enfoca en cumplir sus funciones, mientras que el director Administrativo, RAMIRO ONGAY, le ayuda a seguir manejando el Materno Infantil de manera errática.

Con respecto a la jefa de personal, se menciona que tiene el cargo pero no resuelve nada.

A los que también les llovió fue a los integrantes de Protección Civil (PC) ya que mientras las personas sufrían penurias y trataban de rescatar lo posible, los servidores públicos del ente en mención permanecían a distancia sin meter un pie en el agua.

Eso esta documentado pero con el ánimo de ser justo, debe decirse que, en su oportunidad, llevaron a cabo su labor, a la hora en que “hubo las condiciones”.

Se entiende que la prioridad de los de PC es cuidar la integridad de las personas y no tanto de sus bienes o mascotas.

Cabe decir que lo de las inundaciones no se da únicamente en Reynosa. Sería faltar a la verdad en tanto que los municipios de Matamoros, Victoria y la zona conurbada, principalmente en Tampico y Madero, igual son “clientes” de las lluvias.

Por ahí existe el denominado “Atlas de Riesgo” lo que no es ningún consuelo para los que viven con el Jesús en la boca, cada año, durante la temporada de huracanes.

¿Les toca responsabilidad a los ciudadanos en cuanto a lo que sucede? Desde luego que si. No exigir soluciones y ser coparticipes de éstas es parte de lo que se deja a la deriva hasta que regresen las aguas.

Ahora si que “estamos como estamos porque somos como somos”. Mal punto y en la antesala del año el electoral.

RULETA

Es complejo que pueda atraparse a un “pez gordo” derivado de lo que declare el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), EMILIO LOZOYA AUSTIN, el cual fue repatriado de España para ser juzgado en tierra mexicana, acusado de diversos delitos que caen dentro del concepto de corrupción.

Habrá que estar pendiente de la estrategia que despliega la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de cerrar el paso a la impunidad.

Es poco probable que se llegue a ver a un ex mandatario federal en la cárcel y si acaso, se llamará a cuentas a ex secretarios y personajes que fueron claves en la operación de una red de presuntos sobornos.

Por lo pronto no le fue mal al ex cercano colaborador del ex presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, al llegar al país en tanto que no piso cárcel y se fue derecho a recuperarse de achaques que venía cargando desde la llamada “madre patria”.

El añadido es que lo que todavía no ratifica LOZOYA se volvió publico debido a las filtraciones que se hacen hacia medios informativos nacionales, quizá con aviesos fines de parte de la defensa del presunto delincuente.

AL CIERRE

Trascendió que uno de los asesores del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, resultado positivo al coronavirus y estaría grave.

Si se confirma lo que se comenta, el jerarca del organismo y sus cercanos, incluido los consejeros electorales, tendrán que realizarse las pruebas de rigor para saber si no están contagiados de Covid-19.

+.-Miembros de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), liderados por su dirigente, ADOLFO SIERRA MEDINA, iniciarán éste lunes una jornada de protesta, mediante plantones de 12 horas en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.

Demandan condiciones adecuadas para sus compañeros que trabajan en unidades medicas, descongelamiento de plazas, pago de viáticos atrasados y otras.

La “papa caliente” es para la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA.