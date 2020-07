Más fregones que el Filósofo de Güémez

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los cambios en la estructura del gobierno federal tocaron a uno, quizá el único, de los tamaulipecos encumbrados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a Héctor Garza González que de ser Oficial Mayor de la Secretaria de Educación pasó a ser titular del área administrativa de la Secretaria de Gobernación.

Dicen ellos, los seguidores de Héctor Martin, que es el mismo puesto y tienen razón salvo por varios cientos de miles de millones de pesos en presupuesto, pero les creemos y reforzamos su idea de que en calidad no es ningún bajón el que le han hecho, al contrario, lo envían al área política que se supone es su fuerte y, por ende, una mejor oportunidad para impulsar sus deseos de ser candidato a gobernador de Tamaulipas allá en el 2022.

Por supuesto, están los otros, los enemigos que dicen que con ese golpe le quitan toda posibilidad de ser candidato a Garza González y suben los bonos de Rodolfo González Valderrama, director de Radio y Televisión de la misma Secretaria de Gobernación y del Senador Américo Villarreal Anaya, pero eso lo dicen los enemigos.

En realidad en este momento no hay nada para ninguno de los tres que son los mejor perfilados, tampoco para el alcalde de Madero que considera ya puede jugar en las ligas mayores aunque difícilmente se pueda recordar su nombre fuera de su municipio y para llegar a esa posibilidad tendría que traicionar a González Valderrama y, además, a la lista se le irán agregando otros personajes como el Diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que ha incrementado su actividad en la cámara y en Tamaulipas ya que ahora mismo ocupa un puesto clave, desde donde puede hacer política y colarse si es que logra reelegirse o de la propia alcaldesa de Reynosa Maky Ortiz que ya está traicionando al PAN desde hace unos meses.

A la larga lista de aspirantes de Morena a la gubernatura del Estado todavía hay que agregar otras variables que hacen su camino de obtener el poder en Tamaulipas una cuesta muy empinada, una de ellos es el pleito que se traen por la dirigencia nacional, aquí mismo tenemos seguidores de todos los bandos que prometen destrozarse si es necesario para quedarse con lo que quede de ese organismo y desde ahí impulsar a sus amigos de candidatos, es claro que nadie quedará limpio, no habrá ilesos en la refriega que se viene en los próximos meses.

Y algo más, quizá lo realmente complicado empezará en un par de meses, cuando los aspirantes a alcaldes, regidores, síndicos, Diputados locales y Federales empiecen a mostrarse, habrá una rebatinga que de no controlar les puede provocar muchas derrotas en los puestos en disputa lo que en automático les eliminará sus posibilidades reales de ganar la elección del 2022.

Porque eso es lo real, todo parece indicar que la elección de gobernador de Tamaulipas será ganada por la estructura de partidos o candidatos y eso significa que quien obtenga el mayor número de municipios y Diputados comenzará adelante y solo perderá por errores garrafales.

En resumen, lo que le ocurrió a Héctor Martín Garza González por supuesto que es un golpe duro porque a partir de la fecha se notará su capacidad real de gestionar recursos para seguir en una precampaña muy fuerte como la que traía y ya lo hacía virtual candidato pero no es ninguna desventaja, el hombre es un político hábil, conocedor y será cuestión de que identifique realmente a quien le pueda ayudar en su objetivo ya que si sigue rodeado de algunos oportunistas le van a ganar el mandado sin mucha dificultad sus adversarios qué, como le decía, son muchos y también conocen de política de altura y sotanera.

Y no, no hay todavía nada para nadie en Morena, es más, lo único que se nota desde muy lejos es que les falta un asesor que los saque de su torpeza de acelerar tiempos y no pensar todos juntos en el 2021, tener los mejores candidatos y con los suficientes recursos para que hagan buen papel y luego de ello pelearse por la candidatura a la gubernatura, vaya pues, se trata de que alguien los desatonteje y les muestre que difícilmente se pueden fregar al Filosofo de Güemez, siempre va el uno antes del dos y aunque él sentenció que en el 21 se chingó el uno en la política las cosas no funcionan así aunque los aspirantes morenos lo quieran hacer parecer, exacto, nadie ganará la gubernatura del Estado si antes no tienen buenos resultados en la elección le próximo año.

En otras cosas… Con la finalidad de realizar una planeación estratégica para solventar las necesidades presentadas por contingencia COVID-19, la administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició con el envío de equipo médico al Hospital General Regional IMSS No. 270, institución federal de salud de la Ciudad de Reynosa para fortalecer la atención que se brinda a los pacientes con este padecimiento.

La Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Gloria de Jesús Molina Gamboa detalló que este equipo médico en calidad de préstamo consta de 35 Monitores de Signos Vitales, de los cuales 17 provienen del Hospital General de Reynosa y el resto del Hospital Materno Infantil que opera en esta localidad fronteriza.

Resaltó, que esta e apoyo, forma parte de la coordinación y apoyo mutuo entre las instancias de salud del Gobierno Estatal con el Federal que funcionan en Tamaulipas, así como ocurre con instituciones médicas privadas que se sumaron en la reconversión hospitalaria COVID-19

El Gobierno de Tamaulipas también canalizó un total de 37 camas hospitalarias, de las cuales 12 de ellas provienen del Hospital Naval de la Pesca, 8 del Hospital de Miguel Alemán, 10 del Hospital General de Valle Hermoso y 7 del Hospital Integral que opera en el municipio de Abasolo.

Como parte del apoyo brindado por la administración estatal a la institución federal de salud, también se tomarán 100% de las pruebas de PCR de pacientes hospitalizados de todos los hospitales del IMSS de Tamaulipas.

La PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa), es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno. En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se ha utilizado para determinar si una persona está infectada o no.

