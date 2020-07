Quieren pero no es fácil

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algo que le sobra al Partido Revolucionario Institucional (PRI) son elementos preparados y con experiencia para gobernar. Por ello no es insensato el que se asuman como la alternativa que requieren los ciudadanos para los próximos comicios.

Dese ese punto de vista, hasta podría digerirse lo que recién declaró una regidora priista del Ayuntamiento de Victoria, en el sentido de que su instituto esta más fuerte que nunca.

El pero, que nunca falta, es qué tipo de gobierno ofrecen distinto al que ya mostraron

Y es que no es obra de la casualidad que los sacaran de la presidencia de la República, la gubernatura de Tamaulipas y las alcaldías que, en su momento, controlaban

Si bien el Revolucionario Institucional recuperó la jefatura del ejecutivo federal, luego de dos sexenios de corte panista, su caída fue estrepitosa en los comicios federales pasados en que perdió la presidencia y se convirtió en la tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, aunado a la debacle en entidades y municipios.

El caso es que no solo sufrió un duro golpe en las pasadas elecciones sino que, desde entonces a la fecha, continúan de capa caída debido a que, al menos a la cúpula priista, la persigue el fantasma de la corrupción y el escándalo.

Para no ir muy lejos tenemos al ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN y con él no pocos de sus compañeros, incluido el ex presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, sin dejar al margen ex gobernadores.

Cierto que no deben pagar justos por pecadores, sin embargo y ante los hechos, el ánimo de los militantes y simpatizantes priistas difícilmente podrá levantarse.

Habrá que agregar que los liderazgos del PRI siguen sin mostrarse en calidad de una verdadera oposición.

Si ponemos el foco en lo que sucede en Tamaulipas, lo que encontramos es la colaboración oficiosa con el gobierno de la entidad y su instituto. Así se vio a las dirigencias de SERGIO GUAJARDO MALDONADO y YALHEEL ABDALA CARMONA y ni que decir de la actual guía, EDGAR MELHEM SALINAS.

Debe señalarse que en los municipios sucede algo similar con sus honrosas excepciones, por ejemplo en Victoria, con el añadido de que los enjuiciamientos de los priistas a la gestión local, empezó de menos a más y eso coincide con la cercanía del proceso electoral.

La punta de lanza es el regidor HORACIO REYNA DE LA GARZA, el cual se ha vuelto aguerrido, al menos en las declaraciones.

Pero habrá que subrayar que los del tricolor son coparticipes de lo que sucede en Victoria por convalidar el disque triunfo de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y debido a que, pese a que éste, a su llegada a la presidencia arremetió en contra de las pasadas gestiones del PRI nadie salió hacerle frente.

Tampoco debe ignorarse la versión que arraigó en militantes y operadores priistas en el sentido de que “Xico” no daba el ancho para ganar pero se le facilito el triunfo mediante el sacrificio de OSCAR ALMARZ SMER.

Me parece que fue RULFO, en uno de sus magistrales cuentos, el que escribió lo siguiente: “Según esto ya esta olvidado pero según esto no”.

AL CIERRE

Se realizó en Reynosa una reunión entre los titulares de Protección Civil federal, estatal y municipal, DAVID LEÓN ROMERO, PEDRO GRANADOS RAMÍREZ y FEDERICO PÉREZ LOZANO, en forma respectiva, a fin evaluar las afectaciones causadas por el huracán “Hanna” con el propósito de atender a los damnificados.

Recordemos que el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en recorrido que realizó por colonias siniestradas, informó que había solicitado la Declaratoria de Emergencia y Desastres Naturales para que se dispusiera de recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a favor de habitantes de la ciudad fronteriza en mención y Valle Hermoso y Díaz Ordaz.

Habrá que esperar que dice el comunicado oficial.

+.-Diversas muestras de solidaridad ha recibido el munícipe de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, por el lamentable fallecimiento de su padre, el Señor ENRIQUE RIVAS ORNELAS (Q.E.P.D.).

Entre los que le dieron, de manera pronta, las condolencias estuvo el jefe del ejecutivo estatal, GARCÍA CABEZA DE VACA, el cual publicó un mensaje en redes sociales.

“Lamento el fallecimiento de Don Enrique Rivas Ornelas y expreso mi más sentido pésame al Alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar y toda su familia. Comparto con ustedes éste momento de dolor. Abrazo solidario Enrique. Que en paz descanse.”, escribió el Gobernador.

+.-En el Panel “Actualidad y Perspectivas sobre la Nueva Normalidad”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participaron académicos e investigadores en un evento que se realizó el pasado martes y miércoles.

En la exposición de los temas estuvieron los doctores ERNESTO CASAS CÁRDENAS, CRUZ ALEBRTO MARTÍNEZ ARCOS, LUIS EDUARDO RAMÍREZ SIRGO, ARTURO DIMAS DE LOS REYES, al igual que la Doctora, MARÍA ÁNGÉLICA RESÉNDEZ GONZÁLEZ y las maestras SUSANA GÓMEZ LOPERENA y LAURA PATRCIA PIMENTEL RAMÍREZ.

También se contó con el Sicólogo Clínico, FRANCISCO ALANÍS MENDOZA SOTO y la estudiante de maestría, CIPTLI ANAYA CAMPOS.

Cabe señalar que la presentación estuvo a del Director de la FDCSV, Doctor ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, mientras que la moderación fue llevada por las estudiantes LESLIE LÓPEZ GATICA y DIANA GARCÍA CAMARGO.