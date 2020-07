Sectores productivos de Ciudad Victoria elevan la voz: ‘Qué le hicimos señor gobernador’

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de comerciantes de la zona centro se manifestó este viernes bloqueando la Avenida Tamaulipas a la altura del 8 Berriozábal para demandar al gobierno del Estado que les permitan continuar trabajando, después de que por decreto gubernamental sus negocios deben permanecer cerrados hasta el 18 de julio, como una medida para prevenir más contagios de coronavirus.

Los inconformes mostraron cartulinas con leyendas como “No al cierre”, “No nos obliguen a robar, queremos trabajar”.

Se trata de propietarios de diversos giros, como zapaterías, joyerías, ropa, etcétera, que se unieron para manifestarse y pedir a las autoridades que cuando menos les permitan trabajar de lunes a viernes, y estarían de acuerdo en cerrar sábado y domingo.

“Porqué nos hacen esto, nosotros estamos cumpliendo, no dejamos entrar a quien no use cubre bocas, y uno por uno. Hicimos un gasto a pesar de que no teníamos dinero, porque ya teníamos dos meses cerrados los negocios, pero lo tuvimos que hacer porque la Coepris nos exigió. Después de todos esos gastos, entre los que también contamos el pago de Infonavit, la renta, seguro social, luz, agua, predial, el mantenimiento, y ahora nos salen con que cerremos por 15 días más”, se quejó Raúl López.

Y prosiguió: “Quién va a aguantar, luego nos piden que cerremos en plena quincena; la gente ya se espantó, ya no va a la calle Hidalgo, ya no va al comercio, hay una insensibilidad tremenda. Qué le hicimos al señor gobernador, qué le hicimos al Municipio, somos gente que pagamos impuestos, cómo es posible que nos tengan en estas condiciones. Quién nos apoya a nosotros los pequeños comerciantes, la mayoría tenemos trabajadores, cuando menos uno, y hay que pagarles, pagar renta, todo”.

Otro de los reclamos del comercio organizado es que los apoyos ofrecidos por el Gobierno, como despensas y créditos o financiamiento, no han llegado. “Para acceder a un crédito, te piden más requisitos que un banco, eso no es apoyo” se quejó.

Una comisión de los comerciantes logró dialogar con los funcionarios de Coepris, pero lo único que lograron fue la promesa de que el próximo lunes serían atendidos por el secretario general de Gobierno César Verástegui Ostos.