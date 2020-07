Trabajadores de la Secretaría de Salud hacen llamado urgente al gobernador de Tamaulipas

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores de la Secretaría de Salud hicieron una serie de acusaciones en contra de la titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, las que pidieron a los medios de comunicación hacerlas llegar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por medio de un texto elaborado por ellos mismos.

En atención a su solicitud, a continuación el texto se reproduce textualmente:

LLAMADO URGENTE AL GOBERNADOR Y SOLICITUD DE APOYO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Personal de oficina central de la SST hacemos un llamado urgente al Sr. Gobernador: nos estamos enfermando de COVID y la nefasta SECRETARIA DE SALUD, DOÑA GLORIA MOLINA GAMBOA no hace nada, no le interesamos, ni como trabajadores ni como seres humanos. Hoy, 24 de julio murió un compañero más, era del área de nóminas al que se le negó su licencia y vacaciones pues no lo consideraron personal de riesgo, a pesar de tener enfermedades crónicas como presión arterial y diabetes. Como él hay varios que siguen yendo a trabajar ya que por instrucciones de DOÑA GLORIA MOLINA nadie tiene que irse tenga lo que tenga, y el que se vaya es bajo amenaza de perder su compensación, puesto y hasta trabajo por instrucciones de ella. Personal cercano a ella nos ha manifestado de manera anónima que sus comentarios al respecto son: «que somos una bola de huevones que buscamos cualquier pretexto para no trabajar», «que si de todas formas nos vamos a enfermar que para que nos vamos», «que algunos se tienen que morir»… comentarios como esos los ha dicho en corto y frente a personas que dizque son de su confianza. Es necesario y urgente que las oficinas se desinfecten y dejen ir a sus casas al personal que padece cualquier enfermedad, ya hay muchos compañeros enfermos y ya algunos no han librado la batalla contra el COVID. Y mientras tenemos que aguantar a esta mujer frustrada y amargada, pues como ella lo dijo en una reciente entrevista que CRISTINA GOMEZ de MILENIO le hizo apenas el 4 de julio (pueden consultar publicación), «que ella estudió medicina por petición de su madre», por eso no tiene vocación ni sensibilidad alguna. Ella, dijo en esa misma entrevista, que «quería ser arquitecta pues es muy buena para los números», y lo demuestra pues solo se la pasa en su centro COVID ubicado en el Polyforum contando cuántos tamaulipecos se mueren. Y ahora por culpa de su frustración y traumas, de no querer ser doctora y de que fue obligada a serlo tenemos que sufrir con ella, su amargura y malhumor. URGE QUE ALGUIEN HAGA ALGO, NO CREEMOS EN NINGUNA AUTORIDAD DE SST, POR ESO ESTE LLAMADO URGENTE AL SR. GOBERNADOR Y EL APOYO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA QUE DIFUNDAN ESTO Y HAGAN ALGO POR NOSOTROS, concluye el texto.