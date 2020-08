Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los seguidores de Morena lejos de ver sangre, o por lo menos desaires contra el gobierno estatal panista durante los primeros eventos del presidente en Tamaulipas, tuvieron que conformarse con un regaño público de quien más quieren, hay que decirlo, prácticamente los de guinda se boicotearon solos al espantar a su líder con un evento sumamente riesgoso para la salud del mandatario y de quienes le acompañaban.

Apenas les dedicó un discurso de tres minutos con 20 segundos y en los cuales se observa un franco descontento del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra quienes se hayan encargado de organizar un mitin en plena pandemia que en este caso solo son dos los sospechosos, el responsable político del municipio de Matamoros que no es otro que el alcalde emanado de Morena, Mario López, y el otro es José Ramón Gómez Leal, representante del gobierno federal en Tamaulipas.

“La verdad es que me siento apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía, y tenemos que cuidarnos, todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”, les recetó el presidente a quienes se aglutinaron.

Más allá del discurso, Andrés Manuel les dejó claro que no es tonto, que conoce que el amor que le quieren profesar algunos tiene interés, que es con motivo de las elecciones del próximo año.

“Se que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando”.

Luego de ello el presidente fue respetuoso, en presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció obras, el montó de las mismas que supera los 480 millones de pesos y antes de irse le volvió a recetar a los presentes que se cuidaran y, casi como una predicción de lo que viene, les ordenó guardar “sana distancia”.

La verdad es que el acto fue casi un intento de homicidio de los seguidores de Morena contra su líder y quienes le acompañan en los eventos de Tamaulipas, somos uno de los Estados donde no bajan los contagios y cualquiera de los que acercaron para tener su propio mitin político puede ser un portador del virus denominado COV SAR 2, COVID19 o más conocido como coronavirus ya que se sabe que todos tuvieron contacto con uno de los presentes en el presídium y con otros que andaban muy cerca del mandatario.

Vamos pues, si quiere aminorar la gravedad del asunto por lo menos, dicho mitin político, puede ser considerado como una locura, un acto de desesperación por quedar bien ante quien tiene las riendas de Morena en el país y seguramente será el gran elector de candidatos a Diputados federales y puede ser que hasta de los candidatos a alcaldes, el próximo año.

Se sabe, además, que los presentes no todos eran de Matamoros, que muchos fueron convocados de diferentes partes de Tamaulipas lo que agrava la situación ya que podrían provocar nuevos brotes de coronavirus en sus municipios, digo, no vaya a creer que van a quedarse en ese municipio fronterizo hasta que les hagan pruebas y se confirme que todos están bien, es más, de resultar positivos dudo que alguno de ellos pretenda permanecer toda una cuarentena lejos de casa, sin saber de sus familias.

Le insisto, lo que paso este jueves fue una locura, poniéndose estricto pudiera decirse que hasta un intento de homicidio ya que se pone en riesgo la vida de cientos de personas que no hacen otra cosa que pretender darle al presidente un saludo, un abrazo o quizá hasta una petición genuina de ayuda y, desde luego, el atentado también es contra su presidente y todo por querer permanecer en el poder, que los vean y los hagan candidatos en el 2021.

UAT ABRE CONVERSATORIO SOBRE DERECHO DE ESTUDIANTES… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, inauguró el conversatorio “Reflexiones sobre los desafíos de las Defensorías de los Derechos Universitarios en tiempos de COVID-19”, teniendo como marco el 2do. Aniversario de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios (DDU) de la UAT,

En el evento realizado en modalidad virtual por la Plataforma de Microsoft Teams, el Rector dio la bienvenida a los ponentes de México, Perú, Brasil, España y Austria quienes abordaron como tema central los retos que afrontan las instituciones de educación superior durante esta pandemia.

«Creo que todos en nuestras instituciones hemos sentido los efectos de esta pandemia, en un mayor o menor grado. Afortunadamente y gracias a las tecnologías de la información pudimos enlazarnos con todos nuestros estudiantes y lograr que participemos y sigamos participando con diversas universidades y colegas, de tal manera que nuestro derecho a la educación quedara a salvo”, asentó el Ing. Suárez Fernández.

“Como rector me dio mucho gusto ver cómo los estudiantes se activaron rápidamente a recibir sus clases a distancia y cómo los profesores se prepararon y cumplieron con la capacitación en el uso de estas tecnologías “, subrayó, tras agradecer a los ponentes por su participación y felicitar a la directiva y equipo de trabajo de la Defensoría de la UAT por su segundo aniversario.

En la ceremonia realizada desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria, la titular de la DDU-UAT, Dra. Maria Taidé Garza Guerra, agradeció el apoyo y confianza del Rector para garantizar los derechos de los universitarios, así como también a los participantes de las instituciones de educación superior.

El conversatorio inició con el moderador, Dr. Jorge Luis Rivera Huesca, titular de la DDU de la Universidad Veracruzana y presidente de la Red de Defensorías de Derechos Universitarios (REDDU) México.

FParticiparon como ponentes, la Dra. Guadalupe Barrena Nájera, Secretaria Ejecutiva de la REDDU-México; el Dr. Josef Leindenfrost, Presidente de la Red Europea de Defensores de la Educación Superior; la Dra. Cristina Ayoub Riche, Presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman; el Dr. Rafael Valeriano Orden Jiménez, Defensor de la Universidad Complutense de Madrid, España; y el Dr. Fernando Anaya Meléndez, Defensor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima Perú.

DE CORTE MUNDIAL… El Dr. Carlos Ronderos, Director Regional de World Trade Centers Association (WTCA) para América Latina, auguró todo el éxito para WTC Nuevo Laredo, y dijo que en la ciudad se generará no sólo una infraestructura física, sino una infraestructura humana, que permitirá tener ese valor agregado que faltaba y ser de beneficio binacional.

“No había razón para que no hubiese WTC por el puerto por donde pasa la mayor parte del comercio. WTC tiene la capacidad de comercio para contribuir a que esa comunidad tenga ese valor agregado”, comentó Ronderos en una entrevista en vivo.

Recordó que cuando se estudió la solicitud de Nuevo Laredo y se vio el compromiso total por parte del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del Alcalde de la ciudad, Enrique Rivas, hubo la certeza de que era necesario impulsar un proyecto de este tipo para detonar la economía de esta comunidad.

“Vimos que no podía no haber World Trade Center en Nuevo Laredo. No habría razón para que no hubiese por el puerto por donde pasa la mayor parte del comercio, con un drama que es que pasaba el comercio, pero no se generaba el valor agregado que eso significa para esa comunidad, y el World Trade Center tiene la capacidad y el reto de ese gran comercio transfronterizo que hay, de contribuir a que a esa comunidad le quede cada vez más valor agregado, no sólo con los agentes aduaneros, sino con todo este tema logístico, con todos los servicios con el Instituto Mexicano de Logística, con la infraestructura de logística que requiere para que cada vez se quede mayor valor agregado”, expuso.

La WTCA cuenta con más de 300 empresas y organismos afiliados dentro de su red mundial con presencia en cerca de 100 países de los diferentes continentes.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com