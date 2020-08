Personal de Vectores de la Jurisdicción uno sigue esperando la basificación prometida

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El personal de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Uno continúa esperando la liberación de presupuesto federal para lograr la basificación que por muchos años han estado buscando.

Miguel Ángel Garza, representante de los empleados de dicha área dijo que la situación de los trabajadores no es la mejor que quisieran, porque muchos perciben salarios bajos y además no cuentan con seguridad ni certeza laboral, y aunque las gestiones no han cesado todavía no se logra ese beneficio.

“Definitivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tiene el interés de apoyar a los trabajadores y en mi opinión éste ha sido un problema de falta de voluntad, no de recursos”.

Desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación se dio a conocer que 80 mil trabajadores eventuales de todo el país alcanzarían gradualmente, su base, sin embargo hasta ahora y de manera oficial no hay nada para Tamaulipas.

Administraciones anteriores dejaron crecer el problema, siguieron contratando personal pero con sueldos muy bajos y sin seguridad social, de manera que el rezago se fue acumulando y ahora hay trabajadores con más de 10 años esperando una base.

“En años anteriores, desgraciadamente siempre lo aplicaban en otros rubros y este problema se ha ido quedando o aumentando porque seguían contratando personal eventual con sueldos por debajo de lo que deben ganar, y se iba rezagando”.