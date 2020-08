Piden a directores devolver el dinero de cuotas que no gastaron en el ciclo escolar anterior

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algunos directores de escuelas primarias han regresado el dinero que les sobró de las cuotas escolares del ciclo escolar anterior, debido a que por la pandemia por Covid-19 las escuelas se quedaron prácticamente solas y no se generaron actividades ni eventos que representaran una inversión, por lo que no hubo necesidad de gastar ese recurso.

El presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia comentó que también es justo reconocer la honestidad y la transparencia con la que se manejan algunos directores y mesas directivas.

“Han regresado el dinero que no se utilizó de mediados de marzo al cierre del ciclo conozco, sé y me consta que hay directivos que han llamado a los padres y les han dicho que no hubo clases presenciales de tal fecha a tal fecha y la parte proporcional de ese dinero no se utilizó y aquí está lo han entregado en efectivo”.

Como representante de esta asociación civil, Tovar Tapia conminó a quienes hasta ahora se han conducido con opacidad, a cumplir con la transparencia y rendición de cuentas respecto a los ingresos y egresos que obtuvo la escuela durante el año escolar y si sobró dinero, que lo regresen a la mesa directiva de padres de familia.