¿Seguirá Xico González siendo alcalde?

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Uno.- Tiene razón la diputada Patricia Pimentel, del Partido Movimiento Ciudadano, cuando dice que Ciudad Victoria es la “capital del bache”. Y solo un par de ejemplos: Frente al Hospital del IMSS y la Prepa Federalizada hay un bachezote tan dañino y grande que los comerciantes del área ya la pusieron una cubeta para advertir a los automovilistas. Otro, no bache, sino un barranco es el que existe en el 9 bulevar “Luis Echeverría”.

El problema de los baches, molestos y dañinos está ahí. Tienen ubicación y profundidad, con un presidente municipal que prometió en campaña “trabajar intensamente por Ciudad Victoria”. Y sin embargo no lo ha hecho, logrando este presidente municipal, Xico Gonzalez Uresti colocar a Ciudad Victoria en las precarias condiciones en que se encuentra.

Dos.- En esta circunstancia no está descartada la posibilidad que el alto mando panista tanto de Ciudad Victoria como del propio estado de Tamaulipas se ponga del lado de la gente, se ponga las pilas y se deslinde del alcalde Xico González Uresti, cuya bien ganada “mala fama” podría llevar a la derrota electoral al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones de renovación de la presidencia municipal, con el probable “daño colateral” de perder no solamente la Presidencia Municipal sino también la Diputación Federal.

En este desajuste azul en que el alcalde postulado por el PAN -Xico González Uresti- no ha respondido a las expectativas ni a las promesas que él mismo hizo, quien se ha deslindado es la legisladora local panista abogada Pilar Gómez Leal.

La abogada Gómez Leal no es victorense de nacimiento, pero lo cierto es que su cercanía con el alto mando del gobierno estatal podría ayudarle a ser nominada al gobierno municipal de Ciudad Victoria. No olvidemos que Xico González tampoco nació en Ciudad Victoria, sino en Torreón, Coahuila, y eso no lo imposibilitó para que el PAN lo hiciese su candidato. Existe entre mucha ciudadanía la plena certeza de que Xico González no ganó la Presidencia Municipal, sino que llegó ahí por una serie de acciones fraudulentas organizadas para el caso.

Con todo, la legisladora Gómez Leal-emparentada políticamente con el ex alcalde priista Álvaro Villanueva Perales- tiene boleto para la rifa de la candidatura panista al gobierno municipal de Victoria.

Tres.- Si con gente es complicado, difícil, complejo, impartir eso que se llama justicia, ahora hacerlo con falta de personal pues es verdaderamente heroico. Esto viene a cuento, porque la Procuraduría de Justicia que ahora se llama “Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas” enfrenta la falta, el déficit de 883 policías, 299 agentes del Ministerio Público y 439 peritos.

Tan importante información fue dada a conocer por la referida Fiscalía ante una solicitud de información pública. En total, requiere de 1621 elementos que espera contratar de aquí al 2022.

La Fiscalía de Tamaulipas ha dejado en claro que la meta para el 2022 es resolver el déficit de personal e incluso superarlo para incorporar 1200 policías, 500 agentes del Ministerio Público y 450 peritos.

Complicado el asunto, más en estos tiempos violentos, en que una de las principales demandas de la población es contar con seguridad, pues es la seguridad un elemento indispensable para el bienestar y progreso de la sociedad tamaulipeca.

Cuatro.- Pues ahí tenemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de hacer un llamado a los mexicanos para que compren un boleto de la rifa del avión presidencial.

En un video se puede ver al presidente Andrés Manuel López Obrador dando un breve recorrido en el avión y mostrando los lujos innecesarios de los ex presidentes, al final da una breve promoción sobre la rifa del avión presidencial.

Lo cierto es que a raíz de la pandemia los tradicionales sorteos han sido impactados negativamente a grado tal que instituciones como el Tecnológico de Monterrey canceló diversos sorteos que realiza. Suena curiosos llama a la gente a comprar boletos de la rifa del avión presidencial. Se queja de que los ex presidentes se daban vida como si fueran reyes. Y luego pide comprar boletos de una rifa de avión, que no tiene como premio el multicitado avión. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com