Atraco de $2 mil 230

Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Uno. Sin contemplaciones, elementos de la Dirección de Transito Victoria están aplicando la “Operación Grúa” a los automovilistas que mal estacionan sus vehículos en los alrededores de la Clínica Hospital del IMSS en esta capital. Se trata de automóviles de familiares de enfermos que mantienen atestado el Seguro Social, pero ni así los esbirros del alcalde Dr. Xico González Uresti perdonan. Los oficiales solo siguen instrucciones del alcalde que pese ser doctor de profesión no entiende la situación de pandemia que está atravesando Ciudad Victoria. Insaciable el Dr. Xico quiere que ingrese dinero a las arcas del Municipio.

Ayer precisamente vimos como tránsitos estaban llevándose en grúa autos estacionados frente al Parque La Loma, donde dichos autos ni estorbaban, ni impedían alguna maniobra hospitalaria ni educativa. Ya en días pasados el familiar de un paciente del IMSS nos había comentado como los grulleros se llevaban su carro. “Acababa de dejar yo en Urgencias a mi esposa, cuando al salir por más que les rogué a los tránsitos nomás no me hicieron caso… y se llevaron mi troca… tuve que conseguir un raid… al final tuve que pagar 530 pesos de multa en la Presidencia Municipal y mil 700 pesos de la grúa… me gaste 2 mil 300 pesos… y hasta eso me dijo el señor que me atendió en las Grúas, que qué bueno que fui pronto, porque son 400 pesos diarios de estacionamiento”.

“Le platiqué a la doctora que atendió de urgencia a mi señora en el IMSS y me dijo que los de Tránsito no entienden razones. Están mal. Aquí hay un hospital y deben entender esta situación… no tienen criterio, lo que hacen estos es un robo en despoblado”.

Ciertamente hay señalamientos de “no estacionarse”, pero por ejemplo, fuera del Parque La Loma no debería estar prohibido el estacionamiento, pues a nadie estorban. Parece que el H. ayuntamiento coloca señalamientos restrictivos para atracar, robar, abusar, despojar a los ciudadanos victorenses. Ello ante el silencio patético de la Fiscalía de Tamaulipas que nomás no da resolutivo de la queja presentada por Movimiento Ciudadano contra el alcalde Xico que incurre presuntamente en delito por emplear empresas “factureras”, que están al margen de la Ley.

No hay clases en la Prepa Federalizada, ni en la secundaria que se ubica en las proximidades del referido Parque La Loma, que por la pandemia del Covid-19 está cerrado al público. Y nuestro alcalde Xico González, tan campante.

Dos.- En Ciudad Victoria ya la enfermedad de la pandemia del coronavirus se extiende de modo terrible, afectando en el inicio a personas involucradas con los servicios de salud, afectando ya a personal médico y administrativo del sector salud. Dios nos proteja. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com