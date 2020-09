Coronavirus-Gatell-Moni Vidente

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya el “todólogo” de la Secretaria de Salud Hugo López Gatell, ilumino a los mexicanos anunciando que en octubre podría haber “semáforo verde” en la mayoría de las entidades federativas en relación a la pandemia de coronavirus.

Y no desaprovechó el Sub-Secretario para quedar bien y “curarse en salud” diciendo que “No son promesas de campaña, ni es el tarot, sino una consideración de los métodos de epidemiología matemática conforme a las condiciones de la realidad, y si esas condiciones no se cumplen no se cumple la predicción”.

O sea que puede haber “semáforo verde” o no el próximo mes, pero tampoco pasa nada si no se cumple la predicción porque resultara que no se tuvieron las condiciones para la predicción de acuerdo a los razonamientos del doctor Gatell.

Eso mismo pasa con los que juegan a la lotería, melate o chispazo, que escogen un número y si no ganan es porque no les tocaba, pero les queda la oportunidad de consultar a Moni Vidente o cualquier otra adivinadora para tener otra opción.

En otro orden la llegada de Dulce María Sauri Riancho a la presidencia de la Cámara de Diputados, podría animar a Mercedes del Carmen Guillén Vicente para competir por el PRI a la presidencia municipal de Tampico, que ha sido el sueño de la ex diputada y senadora suplente, que por cierto ha ocupado importantes cargos en la función pública estatal y federal.

Quienes vislumbran la candidatura a la diputación federal por Morena de la alcaldesa Maki Ortiz, hacen saber que Manuel Garza González que hoy es visto como prospecto para la gubernatura y con fuertes apoyos en ese partido es su pariente político, por lo que no tendría nada de raro que Maki utilizara la camiseta guinda.

Por cierto para suceder a Maki en la alcaldía de Reynosa ella promueve a su hijo Carlos Peña Ortiz, mientras la ex senadora Amira Gómez Tueme lo hace con su vástago Carlos Solís Gómez, que hoy es secretario de organización del PRI estatal.

Muchos de los que han lucrado con el nombre de Luis Donaldo Colosio empiezan a “hacerle rueda” al Senador Samuel García y al Diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, ofertándolos para la candidatura al gobierno de Nuevo León, donde el equipo gobernante podría sumarse al hijo del ex presidente del PRI asesinado en Lomas Taurinas.

