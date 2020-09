Deshecha juez federal demanda de Anaya contra Lozoya; se equivocó de tribunal

Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez federal desechó “por incompetencia” la demanda por daño moral que el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, presentó contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, por las imputaciones que le hace en el caso Odebrecht.

En su resolución, el Juzgado Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México aclaró que este tipo de demandas deben ser presentadas ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México, es decir, ante un juez del Tribunal Superior de Justicia capitalino; por lo que desechó la demanda y ordenó la devolución del expediente a los abogados del ex dirigente panista.

“Se desecha la presente demanda con el fin de que se presente ante la autoridad jurisdiccional legalmente competente y se pone a disposición de la actora con sus anexos. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA”, destaca el resolutivo del impartidor de justicia.

De acuerdo con el expediente del caso, Ricardo Anaya presentó la demanda argumentando que Emilio Lozoya le provocó un daño moral, debido a que le imputa presuntos actos de corrupción en una declaración ministerial que rindió ante la Fiscalía General de la República (FGR) derivado del caso Odebrecht.

La resolución del juzgador federal señala que ni Anaya ni Lozoya son en este momento servidores públicos, por lo que se trata de un conflicto entre particulares y no de personas que tienen calidad de funcionarios federales.

De igual forma, el juez de la causa resolvió que la denuncia presentada por el ex director de Pemex por la entrega de presuntos sobornos a ex legisladores del PAN, PRD y el PRI, así como para el financiamiento ilícito de campañas electorales entre 2009 y 2015, se presentó cuando Lozoya ya no era servidor público, por lo que se trata de las imputaciones que presenta un particular.

Por lo anterior, se declaró incompetente para analizar el fondo de la demanda y ordenó devolver el expediente a la defensa de Ricardo Anaya para que la presente ante tribunales locales de la Ciudad de México.

Tras conocer el fallo, los abogados defensores de Anaya anunciaron que van a presentar un recurso de revisión para que un tribunal federal determine lo conducente, y también manifestaron que el caso debe ser resuelto por un juez federal por la trascendencia del caso.

“Estamos convencidos de que los juzgados federales sí son competentes para conocer este tipo de asuntos, razón por la cual insistiremos en la presentación del recurso correspondiente”, se lee en el comunicado firmado por los abogados Edward Martín Regalado y Eduardo Aguilar Sierra. (Juan Omar Fierro/Apro).