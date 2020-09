Despiden a profesor de la Ibero por comparar con un cerdo a candidata a dirigir a Morena

Por Agencias

Ciudad de México.- La Universidad Iberoamericana (UIA) anunció que el profesor Rodrigo Perezalonso fue separado de todas sus asignaturas por haber publicado en redes sociales un comentario “ofensivo y denigrante” en contra de la senadora con licencia Citlalli Hernández.

El profesor compartió en la víspera un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que criticaba su aspecto. “Noticia urgente. Senadora Citlalli se registró a la presidencia de @morena con la plataforma OINC = Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlalli”, escribió Perezalonso, mensaje acompañado con el emoticón de un cerdo.

Y aunque horas después el mensaje fue borrado por el profesor, la senadora de Morena respondió con una captura de pantalla, con el siguiente tuit: “En realidad no me importa que me critique mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx. Ojalá pronto encuentre paz”.

En respuesta, el docente aclaró en la misma red social que se trataba de una broma e incluso ofreció disculpas. “Hoy subí un tuit de broma sobre una Senadora, como lo he hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos. Creo que me excedí, sobre todo porque la broma se centró en el físico de esta persona. Por ello, ofrezco una disculpa”.

Por su parte, la UIA informó que después de una profunda deliberación decidió separar a Rodrigo Perezalonso de su cargo como profesor, luego de los comentarios hechos contra la senadora Hernández, quien por cierto se encuentra de licencia en busca de la secretaría general de Morena.

“En cuanto tuvimos conocimiento, a través de la misma red social, dejamos claro que ese tipo de actitudes y comportamientos son contrarios a los valores de nuestra universidad; valores por los que trabajamos constantemente para infundir en nuestro alumnado, planta docente y administrativa”, dio a conocer la Universidad Iberoamericana a través de un comunicado.

Tras hacerse pública esta decisión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su postura, también a través de un tuit: “Felicidades a la #Ibero. Así se combate la violencia de género. Con acciones contundentes que demuestren su compromiso en contra de todo tipo de discriminación y acoso. Ojalá que otras instituciones educativas siguieran su ejemplo”.

Ya desde la mañana, legisladoras de Morena, encabezadas por Malú Micher y Antares Vázquez, solicitaron a las autoridades de la UIA la renuncia del profesor Rodrigo Pérezalonso por la agresión en redes sociales a la senadora con licencia, Citlalli Hernández.

“No podemos tolerar que a una mujer se le violente por su apariencia física o porque algo de su físico le disguste a alguna otra persona”, recalcó la senadora Vázquez.

“Qué vergüenza que tengamos a un magisterio que educa no en los valores, sino que profundiza la discriminación, que profundiza el machismo y la misoginia”, recalcó a su vez la senadora Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

Dijo que si bien el académico Pérezalonso ofreció después una disculpa por internet, “el daño está hecho, y es muy importante que todas y todos seamos conscientes de que la violencia de género es inadmisible”. (José Antonio Román, Andrea Becerril y Víctor Ballinas/La Jornada).