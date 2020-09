Dialogará UCD con Guardia Nacional para evitar extorsiones a ‘chocolates’ en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de representantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) acudirán este lunes al municipio de San Fernando para dialogar con los responsables de la Guardia Nacional en Tamaulipas con el objetivo de solicitarles que los agentes que se encuentran en los operativos carreteros respeten la libre circulación de los autos “chocolate”.

El dirigente de la UCD en Tamaulipas, Jorge Armando Sobrevilla confirmó que el pasado fin de semana recorrió algunos puntos carreteros en el sur y la frontera del estado, después de que varios afiliados denunciaron haber sido objeto de extorsión por parte de agentes de la Guardia Nacional, que se supone es un cuerpo policiaco creado para combatir delitos y brindar seguridad a los ciudadanos, y no para aprovecharse de la situación de quienes poseen un vehículo americano que ingresó ilegalmente a territorio tamaulipeco, atemorizándolos y quitándoles dinero.

Sin embargo, al menos durante ese recorrido los ucedeístas no advirtieron ninguna irregularidad en el actuar de la Guardia Nacional, tal vez porque sintieron que eran vigilados, y de hecho, ya no ha habido denuncias de los dueños de este tipo de unidades americanas en el sentido de que hayan sido molestados por los oficiales.

“No se pudo comprobar, cuando llegamos ahí no hicieron nada, llegamos y estuvimos observando pero no revisaron vehículos ni nada, y como no hay queja oficial de que estaban extorsionando a los automovilistas no pasó nada”.

Sin embargo, y para garantizar que ese tipo de prácticas no se repitan, Sobrevilla reiteró que este lunes acudirán a dialogar con los altos mandos de la Guardia Nacional para hacer una atenta petición de que permitan circular libremente a los ucedeistas.

“Este lunes tenemos una cita en San Fernando con el oficial que está a cargo de la Guardia Nacional. Ya estuvimos en la ‘Y’ que viene de Matamoros a Reynosa y en algunos puntos en la frontera y no detuvieron a ningún vehículo, pero sí tenemos que hablar con el encargado para que respeten la circulación y no los molesten (a los autos americanos)”, concluyó el dirigente de la UCD en Tamaulipas.