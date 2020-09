El Congreso debe abrirse más

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pareciera que el Congreso tamaulipeco solo considera importante a la sociedad en el discurso pero no en la práctica porque hacen leyes, que como tal son de interés público, pero no se toman la molestia de consultar a colectivos, asociaciones de profesionistas y organismos de la sociedad civil.

Si ello no se da, mucho menos se toma el parecer del ciudadano común al que, por supuesto, beneficia o perjudica lo que legislen los llamados “representantes populares”.

Lo acabamos de ver con lo de la “Reforma Electoral”, misma a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les echo para abajo 20 artículos al considerar la existencia de una serie de errores en diversos aspectos, por ejemplo, el arrogarse competencias que son de orden general y no de la entidad.

Incluso profesionales del derecho y expertos en temas electorales, anticiparon que la acción de inconstitucionalidad promovida dese el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) iba a proceder dado que en la citada reforma había extralimitaciones evidentes.

Pero los diputados, principalmente la fracción mayoritaria, de filiación panista, hicieron oídos sordos a lo que se comentaba y optaron por la vía rápida, armando consensos con las otras fuerzas políticas que, dicho sea de paso, también hicieron “el oso”.

A lo mejor la intención de los legisladores lleva sus bondades pero tendrían que entender que no son absolutos y que, el hecho de haber recibido el aval de los electores y de sus partidos, por aquello de los plurinominales, no les da un patente de corso para ignorar a sus disque representados.

Por eso cuando se habla de Congreso abierto y hasta itinerante no deja de inscribirse en un tipo de retorica que se expresa para “apantallar” pero que no significa que tal poder tenga en cuenta a los ciudadanos o al menos no en la medida que se necesita.

Para no ir muy lejos lo acabamos de ver con la aprobación, en el estado, de la llamada “Ley Olimpia”.

Esa adecuación al ámbito tamaulipeco no dejó satisfechas a las integrantes de las agrupaciones feministas que reaccionaron con protestas en municipios de la entidad, al grado de “vandalizar” monumentos históricos, caso del erigido en recuerdo a los “Niños Héroes” en Victoria y el de “Miguel Hidalgo” en Reynosa.

Dese luego que ese tipo de acciones no se justifican y tampoco el que el Congreso no se abra para escuchar a las mujeres que traen el tema y quieren hacer aportaciones o dar sus puntos de vista.

En ese sentido, dese redes sociales, las feministas dijeron desconocer las modificaciones al Código Penal del estado.

La critica fue directa al Congreso al señalarles que no deben ostentar una lucha que no dieron y subrayaron que lo aprobado no es la “Ley Olimpia”.

Debe mencionarse que los diputados, desde la Comisión Permanente, hicieron reformas al Código Penal para sancionar la divulgación de fotografías íntimas de mujeres sin su consentimiento, al igual que el ciberacoso, entre otros.

¿Por qué no hacer consultas y enriquecer las propuestas que tienen los diputados? Lo que vemos es que prefieren actuar de manera vertical y en la cúpula.

No les hubiera costado mucho armar una consulta a través de alguna plataforma digital y escuchar voces que, sin lugar a dudas, tienen algo que decir.

La sentencia popular es ilustrativa cuando recomienda “no hacer cosas buenas que parezcan malas”.

Ni modo que ello no lo entienda y dimensione el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES.

