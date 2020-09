Maestros por México de Tamaulipas exige auditar al SARTET para saber quién tiene el dinero

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para conocer quién o quiénes fueron los causantes del presunto desvío de 250 millones de pesos, Maestros por México (MXM) demandó aplicar una auditoría externa al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (SARTET) con el fin de que se castigue a los responsables del atraco.

Al coordinador de MXM capítulo Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez que el SARTET -institución que él creó y fundó en 1999- se instituyó para beneficio de casi 45 mil maestros en activo, pero le preocupa que el dinero que ellos ahorran pueda estar siendo utilizado para satisfacer intereses políticos o personales.

Por eso la importancia de auditarlo y dar con los responsables del quebranto financiero a la caja de ahorro de los trabajadores de la educación, subrayó Meléndez Pérez.

Añadió que de común acuerdo con el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las secciones sindicales se encargan de tomar el dinero de los programas y enviar la mayor parte de esos recursos a la dirigencia nacional, de ahí la importancia de transparentar a través de una auditoría el manejo financiero del SARTET, desde su origen hasta el actual período sindical.

“Si los compañeros revisan los programas donde hay recursos en cada una de las secciones, van a encontrar que las dirigencias tienen un acuerdo y un compromiso con la dirigencia nacional: tomar todo lo que haya, desaparecerlo, reportar la mayor parte a la dirigencia nacional y quedarse con una parte; y dónde quedó el dinero, quién sabe”, acusó.

Confió en encontrar disposición y buena voluntad del actual secretario general de la Sección 30 del SNTE (Rigoberto Guevara), quien es el responsable de resguardar el fondo de ahorro de los maestros, para conformar una comisión plural representada por todas las expresiones para que den fe de esta exhaustiva revisión y se conozca cuál es el estatus económico del SARTET, cuánto se desvió y quiénes traicionaron la confianza del magisterio al tomar ese dinero.

Sin embargo, dijo que si no hay respuesta a esta petición entonces los maestros se organizarán para entablar una demanda contando con la participación de abogados, especialistas y auditores para exigir la auditoría externa.

“Creo que esto nos daría un informe muy completo desde el período que yo inicié hasta este último de Rigoberto Guevara; así podremos conocer qué se desvió, cuánto, en qué período y quiénes lo desviaron.

“Se acusa a una persona, a un ex dirigente que desvió 250 millones de pesos, pero yo no puedo decir si sea él o no, lo único que quiero es exigir una auditoria externa para que arroje quién y quiénes han tomado el dinero: A mí me preocupa seguir vigilando este sistema de ahorro, como miembro y como ex secretario general y con la responsabilidad que tengo con los maestros de Tamaulipas, porque haberlo hecho y retirarme no sería congruente con un compromiso, porque finalmente yo los invité a ser parte de este fondo de ahorros”.

Maestros por México es una comunidad conformada como organización civil que nació para integrar a profesionales y trabajadores en favor de la educación, pero que también están impulsando la democratización del SNTE.