Margarita carga el fardo que es Calderón y él la pesada maleta del sexenio de la muerte: Wornat

Por Agencias

Ciudad de México.- Con apenas diferencia de semanas, el rostro del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa ha ocupado la portada de sendas novedades editoriales. Y en ambos casos el contraste es absoluto.

Olga Wornat, en su libro Felipe, el Oscuro lo califica de cínico, hipócrita y un ambicioso de poder elegido por las élites económicas para defender sus intereses, así como de llevar sobre sus hombros la pesada maleta de ese sexenio de la muerte.

El ex mandatario, por su parte, hace en Decisiones Difíciles una apología de sí mismo con una defensa de su gestión y sus actos como jefe del Ejecutivo entre 2006 y 2012.

La periodista Wornat narra en el prólogo de su libro cómo la obra fue censurada en 2012, así como las amenazas a ella y su familia y de las que señala al gobierno calderonista.

Desde Buenos Aires, donde quedó atrapada por la pandemia de Covid-19, la autora conversó con La Jornada.

-¿Esperaba el impacto que ha causado este libro?

-Estoy realmente sorprendida. No pensé ocurriera esto. Incluso comenté con amigos: Ay, este libro pasará sin pena ni gloria. Fue escrito para publicarse en aquel 2012 y no pudo ser. Y hubo acontecimientos posteriores, graves, que fueron desnudando todo el sexenio de Calderón y que no pude investigar. Entonces, no es un libro sobre el narcotráfico. Por eso pensé ¿a quién le va a importar? Y, sin embargo…

“Puse mi alma, mi corazón, sentimiento, mi bronca y todo lo que consideraba debía estar ahí. Mi trabajo. ¡No sabes la de gente que hoy me escribe y llama de todas partes de México!

Quise contar la trastienda de ese poder, no la morbosa, sino la tenebrosa, la de un poder fraudulento, corrupto, impúdico y siempre en lo oscurito, porque éste fue diferente al de Vicente Fox, que era a la vista de todos, aunque en el fondo ambos eran iguales.

-¿Modificó el texto original?

-Obviamente actualicé, agregué información y retomé mis fuentes para reconfirmar sus dichos. Fue un trabajo intenso. Es mejor escribir un libro de cero que rescribir y editar algo que hiciste hace años y no lo volviste a ver. Hubo capítulos a los que di vuelta completamente.

-¿Teme alguna reacción del ex presidente Calderón o de cercanos a Genaro García Luna por lo que escribe?

-No, para nada. Acabo de enterarme de que Calderón declaró no saber que escribía un libro sobre él. Y yo digo, ‘¡este hombre perdió la memoria o qué! Le pedí personalmente dos veces la entrevista. Además, viajé a Michoacán. Es imposible que él no se enterara. Hablé con su familia, con sus amigos, al igual que con cercanos a Margarita (Zavala).

Aún más: cuando comenzaron las amenazas, le encargaron a Felipe Zamora (subsecretario de Gobernación fallecido en el accidente de helicóptero de noviembre de 2011 donde también murió el titular, Francisco Blake) tomar contacto con el gobierno argentino; y todo eso no se hace sin el aval del Presidente, lo mismo que las amenazas…

-¿Y qué opina sobre esa actitud?

-Me parece parte de su cinismo, de su hipocresía y de toda esa gran burbuja en la que vive e inventó por su ambición y su adicción al poder.

“Considero a Margarita su socia y donde el amor entre ambos está en un segundo plano. Son más una sociedad político-amorosa a la que no creo que los mexicanos les den su confianza. Sería un show.

Ella carga una pesada mochila encima que es él. Y Felipe, lleva la pesada maleta de ese sexenio de la muerte que es el suyo, aunque desea fervientemente volver al poder y de alguna manera tener fuero.

-¿Qué piensa sobre la consulta que se propone para enjuiciar a los ex presidentes?

-Me parecería genial que pudiera hacerse esa consulta. Pero también pienso: ¿a qué resultado llevaría aunque la gente dijera sí?

Creo que sólo deberían presentarse las prueba contra ellos ante la justicia y que ésta se encargue; mi temor es que todo quede en la mera consulta y ésta resultara un fracaso.

-¿Coincide en que grupos antagónicos al gobierno ven en Calderón alguien con la posibilidad de hacerle frente?

-Claro, y me parece espantoso, horrible. Pero no me extraña. Eso hacen las élites económicas que defienden sus intereses. Pasa así en México y en toda América Latina. No me sorprende para nada que elijan a Felipe Calderón porque es alguien a quien pueden manejar, que les daría la posibilidad de seguir haciendo sus negocios. (Rosa Elvira Vargas/La Jornada).