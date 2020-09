No me ayudes comadre

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque se notaba la intención de cuerpear y lavar, así fuera un poco, la desastrada imagen del que en la forma será su jefe, la recién nombrada directora de Análisis y Estrategia del municipio de Victoria, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, no pudo hacer milagros y terminó por repartir culpas.

Esto sucedió en una entrevista que concedió la ex alcaldesa, a varios periodistas capitalinos mismos que fueron incisivos y directos a la hora de preguntar sobre el papel que desempeñará, el motivo de su llegada al cargo y, por supuesto, el pésimo actuar del munícipe capitalino, XICOTÉNCATL GONZAÉZ URESTI.

De buena gana, muy natural y sacando a relucir el colmillo, con excepción de uno que otro “desliz de la lengua”, la mujer salió librada ante “la metralla reporteril”.

Por ahí fluyó la mentirilla piadosa, que se da en las mejores familias, porque así lo establecen las reglas no escritas.

Es válida la duda en torno a la afirmación que hizo de que el propio munícipe la invitó a colaborar, ya que es un secreto a voces que a la ex diputada la mandaron, de la alta jerarquía gubernamental, a meter orden al municipio en tanto que ahí priva el caos, la indiferencia frente al clamor ciudadano y no pocos indicios de corrupción.

Para AGUILAR GUTIÉRREZ Victoria es rescatable aunque en el fondo sabe que, al menos en lo que esta por venir, poco puede hacerse debido al abandono en que se encuentra el municipio y dada la evidente irritación social.

Pero ella ya se ve arriba del barco con la vista fija hacia adelante para que la gente se sienta “satisfecha” porque se le atiende.

En general, la conversación a la distancia con los periodistas iba viento en popa pero, al fin de cuentas, AGUILÁR GUTIÉRREZ, terminó por sucumbir al asedio de los trabajadores de la información y le dio por defender lo indefendible.

“Es fácil echar la culpa al gobierno; que toda la culpa la tiene Xico: el bailador; Xico el bromista, pero también no hay que echarle toda la culpa a Xico; hay que ser corresponsables”, subrayó.

Y en efecto, lo expresado por la nueva funcionaria local, desde una determinada perspectiva, es razonable.

Ello tendría que entenderse en el sentido de que los ciudadanos capitalinos se equivocaron al dar su voto al personaje señalado y debido a que, desde hacer tiempo, no se tuvo la capacidad para levantar la voz, soportada en organización, a fin de echar del cargo a un funcionario incapaz y superfluo.

Solo en esa vertiente podría coincidirse con la ex legisladora pero no en lo de hacer responsables a los ciudadanos de la falta de agua, los incontables baches, el tiradero de basura, la carencia de alumbrado público y diversos rezagos más que, el propio GONZÁLEZ URESTI prometió atender y dar salida y, en cuanto a la falta de agua, no tuvo empacho en abrir la boca para asegurar que, en el presente año, el solucionaría lo que administraciones pasadas, de filiación priista, no pudieron hacer.

De modo que, visto así, el propio “Xico” bien podría decirle a su colaboradora: “no me ayudes comadre”.

Para finalizar la entrevista colectiva a distancia, la servidora pública hizo la invitación a los participantes para que la próxima semana la acompañen a una taquiza en la “Quinta Santa Teresa” en donde dio a entender que hablaría más cercanamente.

“Haber si te da permiso la directora de Comunicación”, le lanzó la advertencia con evidente jiribilla uno de los participantes en el enlace.

A lo que la militante panista respondió con agilidad: “La invitamos también a ella”.

La persona a la que se refirió el reportero es GLORIA MONTALVO pero, al parecer, la que manda en esa y otras áreas es la hija del alcalde, de nombre TANYA.

Lo que creemos es que a TERESA AGULAR podría convertirse en el poder tras el trono y hacer a un lado al munícipe para rescatar, de lo perdido lo que se pueda.

Esto garantiza que no se tenga que enfermar a GONZÁLEZ URESTI y menos utilizar al Congreso para que solicite licencia y se vea inmerso en un proceso legal por actos de corrupción.

Más debido a que es año electoral y el panismo en Victoria no se encuentra en su mejor momento debido a la fallida administración local.

De ahí que correrlo sería aceptar la grave equivocación, lo que significa cancelar cualquier posibilidad de conservar la plaza.

En cuanto a la que recién acaba de entrar a la gratificante nómina, no se le puede justipreciar en tanto trae en su haber un pasado que, si bien da cuenta de una carrera relativamente exitosa para ella, no necesariamente es de bondades para los ciudadanos.

Por ejemplo, en su tiempo de consejera de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (COMPAPA) Victoria, en su calidad de diputada, no se le escucho denunciar la serie de irregularidades que tenía el organismo debido a las raterías del gerente en turno (incluidos cobros indebidos a los usuarios) y adeudos millonarios con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el corto plazo se verá lo que trae en su morral la funcionaria pero, de lo que no debe caber duda es que su nombramiento no se le debe a GONZÁLEZ URESTI sino a la jefatura política estatal, a través de sus operadores.

Significa que si antes Xico no se mandaba solo ahora menos. O mejor dicho, si se mandaba pero con las nada despreciables “feriecitas”, que seguramente, a éstas alturas, ya suman millones.

AL CIERRE

Se anuncia la gira por Reynosa, para el sábado 3 de octubre, del diputado federal, MARIO DELGADO, uno de los aspirantes a dirigir Morena.

En el anuncio que se maneja en redes sociales aparece en la imagen el prospecto en mención junto a su colega, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.