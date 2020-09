Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para conmemorar las “Fiestas Patrias” se ha hecho costumbre comer pozole como una forma de festejar la liberación de México de España, y muchos lo consideran comida nacional y así lo gritan a los cuatro vientos tras rasgarse las vestiduras.

Sin duda es bueno que los mexicanos no olviden la conquista y dominación por tres siglos de los españoles, pero ya se nos olvidó la afrenta de los vecinos del norte y la invasión norteamericana en donde México perdió más de la mitad de su territorio?.

Porque pareciera que sectores de la población y autoridades prefieren no recordarlo para no incomodar al gobierno estadounidense, que no desaprovecha ocasión para recalcar que ese país tiene intereses pero no amigos.

Claro que si tenemos que convivir con ellos por la vecindad y cercanía y tener tratos en muchos sentidos debemos actuar civilizadamente, pero sin olvidar las ofensas que le hicieron a nuestra patria aunque tengamos que compartir entre otras cosas el “pozole tricolor” que hoy ponderamos.

En otro orden la glosa del segundo informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador sirvió de marco para que los Senadores del PRI Beatriz Paredes Rangel y Jorge Carlos Ramírez Marín dejaran constancia de calidad política, expresando la primera que la política interior de la presente administración registra un saldo negativo debido a la constante descalificación entre quienes ejercen funciones de representación popular y tienen militancia en partidos y organizaciones distintas a la que sustenta el Ejecutivo Federal, mientras el segundo recalco que en política interna los desencuentros se acumulan, las oportunidades de convivencia se acaban y dejan un tufo electoral con el riesgo que el próximo proceso no sea democrático, sino que sea una auténtica “guerra santa” en el que prevalezca la consigna o “estás conmigo o estás contra mí”, la antítesis precisamente de lo que es un auténtico sentimiento democrático.

Seguramente debe haber otros Senadores de las distintas franquicias políticas con la capacidad y talento de los priistas mencionados, pero por alguna razón se guardan sus comentarios.

