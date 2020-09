Prevé AMLO auditorías a toda la banca de desarrollo en busca de irregularidades

Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno federal iniciará una auditoría a toda la banca de desarrollo para detectar irregularidades porque en el pasado se utilizó a este sector para financiar, entre otras cosas, la planta de Etileno XXI otorgado en condiciones ventajosas a la empresa Odebrecht, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La auditoría involucrará además de Nacional Financiera y Bancomext, a la Financiera Rural

López Obrador destacó que desde hace mucho tiempo no se habían realizado auditorías a estos organismos financieros públicos. “Estamos viendo para que sea la misma Secretaría de Hacienda con el Servicio de Administración Tributaria las que hagan una revisión, porque de ahí se dió el crédito para la planta de Odebrecht de etileno XXI. Antes de que empezaran a operar la planta ya les estaban devolviendo IVA y con esa devolución pagaron el crédito. Cuando pedí que se investigara resultó que era legal. Los tecnócratas eran magos.”.

Dijo que para obtener créditos en estos términos, aunque sea legal, se requería tener influyentismo. López Obrador dio a conocer lo anterior al ser cuestionado sobre el crédito que la banca de desarrollo otorgó a la empresa editora del diario El Financiero sobe el cual se dieron pormenore de que fueron autorizado en 2014 con garantías inmobiliarias por parte de la empresa. A la fecha, se informó, el pago del crédito a 12 años está al corriente en sus pagos.

En este contexto, López Obrador se refirió de nueva cuenta al proceso para promover la consulta popular para el enjuiciamiento de ex presidentes. Insistió en que se presentaría antes del 15 de septiembre -fecha máxima para poder promover este ejercicio ante la Suprema Corte de Justicia – pero que esta aguardando a como avanza la gestión de los propios ciudadanos para recabar las firmas o bien el proceso que se realice en el Congreso como otra alternativa.

“En su caso voy a presentar la solicitud antes del 15 pero todavía hay tiempo para que se lleve a cabo una consulta como parte de la democracia participativa, dedicado a que se le pregunte a la gente, de conformidad con procedimientos legales establecidos no con procedimientos extra judiciales. No con juicios sumarios, sino de conformidad con la ley con respeto al debido proceso se considera necesario o no el que se procese o se inicien investigaciones contra ex presientes de la República, eso es lo que se podía preguntar y que la gente decida si lo considera necesario o no.”

Por otro lado informó que a pesar de la situación económica, se tiene previsto en el presupuesto la construcción de una planta de generación de energía eléctrica en Baja California Sur se mantiene para enfrentar el problema de falta de suministro. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz/La Jornada).