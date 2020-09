Quiere Quadri unir a Calderón, Cárdenas, Zedillo, Krauze, y Anaya para tumbar a AMLO

Por Agencias

Ciudad de México.- Gabriel Quadri, candidato presidencial en las elecciones de 2012, convocó a panistas, ex priistas, perredistas, intelectuales, ex presidentes y ex candidatos presidenciales a unirse en las elecciones de 2021 porque es, dijo, un “deber patriótico”.

En su cuenta de Twitter, @g_quadri, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre publicó: “para derrotar al régimen que está destruyendo al país debemos unirnos en el 2021: Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Marko Cortés, Margarita Zavala, Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique Krauze, Ernesto Zedillo. Deber patriótico…”

Las respuestas no se hicieron esperar. @aladorantesr_r le escribió: “puro gandalla quieres reunir”. @PataDeNigua señaló: “te faltaron los chuchos para completar el cascajo. ¿Y para cuando el relevo generacional?” @oilime27 reviró: “pues eso no era Cascajo21? Ahora como le llamarás: Putrefacción21. Muertos Vivientes. Los Miserables por México. “Deber patriótico” @corderogloria solo indicó: “¡Pend..o!” @VicenteR3: “Todos deberían estar en el reclusorio eso sería de patriotas”.

Otros mostraron su apoyo: @”jsayve indicó: “solo con unidad recuperaremos México.. Pónganse las pilas!!… (sic)”. @LeoGonzalez117 sostuvo: “Totalmente de acuerdo, a unirnos”. @sosa_oax: “Totalmente de acuerdo”. @GABY66911808 destacó: “De acuerdo pero que sea ya en este 2020”. @rafles_rtegah: “Apoyo la moción!!!”

@pabloherr71 añadió: “Exacto, se tenía que decir y se dijo… trata de juntarlos por favor, de lo contrario no se puede asegurar un resultado positivo”. @Terefiva: “Eso sería lo ideal, que dejen sus diferencias de lado. Como valoraríamos esta acción”.

Para @JavierCastroRa4: “Así es. Un solo grupo que represente la Oposición”. @AliciaBelmonteR: “Yo estoy de acuerdo contigo. Pero el ego no los dejará”. @JuanCar12972573: “Así es como debe de ser, ya después se rompen las medias”. @almir_farah: “Júntense todos y canten Lo que queeeedaaa de mí…” @JCMAASS le recordó: “Estaría muy bien que los arrobara Mr Quadri. Así no lo lee nadie”.

En otros tuits le comentaron si en esa “unión” para 2021 pensaba incluir a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues le recordaron otro tuit del 11 de enero de 2019 donde escribió: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

Así se lo rememoró @Regia_Alexandra: “Y en esa “UNIÓN” del 2021 para derrotar al régimen que está “destruyendo” al país estás pensando INCLUIR los ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA y CHIAPAS? O todavía siguen siendo una “CARGA” para México #OposiciónMiserable”.

El 5 de septiembre, ante el rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE9) a darle el registro a “México Libre” de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Quadri redactó: “Ahora, Felipe Calderón y Margarita deben reconciliarse y reintegrarse al PAN. Deber patriótico…”

También este tuit generó una ola de reacciones, comenzando con los emojis de risas como respuesta, así como las muestras de apoyo y solidaridad, aunque con las reservas de los egos en el Partido Acción Nacional (PAN) según los usuarios.

@BANDIDOBAJACALI indicó: “de acuerdo contigo… el problema es el PAN está tomado solo por algunos cuantos… soy militante desde 1989 y no quieren dar entrada a más ciudadanos q no estamos de acuerdo con esta dirigencia”. @mauschz añadió: “No es una mala idea! Simplemente tenemos que generar una plataforma de oposición que pueda tener resultados favorables. Ellos no son santos de mi devoción, sin embargo, la tarea y objetivo es limitar a YSQ!”

@roherrera76 añadió: “Y el PAN tener la humildad de recibirlos y darles el liderazgo que les corresponde, solo así el PAN será una verdadera fuerza de oposición”. @RaquelH48074023: “Pero algunos panistas traicionaron la confianza ciudadana. Está muy difícil”. @MaraC16 añadió: “O sea, no pude hacer mi propio botín, ahora que @AccionNacional me comparta el suyo… no creo”.

Asimismo, @JJSepulvedaG añadió: “Eso nunca pasará, cuando gane @MexLibre_ su registro en Tribunales, extenderemos la mano a los panistas q se saben en manos de una bola de rufianes”. @mexlibre2k21 agregó: “A todo esto no he escuchado un pronunciamiento de la dirigencia del PAN y urge. PRD, MC, PRI dónde están? Van con México o MORENA?” @LeonardoDlto: “De acuerdo y jalar a todos los buenos del PRI y PRD. Ya con esa fuerza buscar al o a la líder nuevo, ciudadano, carismático. Ningún político conocido. El nuevo candidato, jalar a todos, todos los opositores”. (Rosalía Vergara/Apro).