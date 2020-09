Se juntan las desgracias

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar el registro a la agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática mejor conocida como Partido México Libre es un duro golpe político a sus impulsores, el ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y a su esposa, MARGARITA ZAVALA.

Pero también se habla de que tal organización le serviría a el ex mandatario y a sus cercanos, que pudieran haberse involucrados en acciones ilegales durante su mandato, para garantizar cierta protección e incluso lograr fuero desde la cámara de diputados en el 2021.

Y cierto que la “película” aún no termina en tanto que falta lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque ni FELIPE, ni MARGARITA y sus seguidores se van a dejar y harán uso de los recursos jurídicos y políticos a su alcance.

No se sabe si presionarán políticamente, a través de movilizaciones pacíficas, para alcanzar su propósito pero eso es lo que les queda.

De hecho el propio presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, éste sábado, a través de un video, luego de congratularse por la decisión de los consejeros del INE, le expresó a CALDERÓN HINOJOSA, con cierta ironía, que si la suya era una causa justa habría que luchar.

Por supuesto que no será fácil que el matrimonio en mención se de a la tarea de hacer manifestación por lo que esto implica, en cuanto a poner en acción a estructuras básicas y los gastos que conlleva.

Habrá que decir que lo del recurso a lo mejor si lo solucionan FELIPE y MARGARITA, pero lo que no es sencillo es persuadir a los ciudadanos para que salgan a la calle, de manera ordenada, en son de protesta.

Para entrar en ese plano se necesita un compromiso sincero lo que implica compartir aspectos ideológicos, políticos y programáticos.

No es lo mismo convencer a alguien para que preste los datos de su credencial de elector e incluso participe en alguna asamblea que entrarle al activismo desde abajo.

Porque no todas las personas que dieron su aval para que México Libre cumpliera determinados requisitos lo hicieron por convencimiento. Tal vez parte de estas recibieron determinada cantidad para dar el si al proyecto de instituto referido.

Entre las irregularidades que el INE encontró a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática están aportaciones monetarias de personas no identificadas e ingresos no comprobados.

Quiere decir que los dueños de la malograda “franquicia” pudieron hacer cualquier cosa para “convencer” a los seguidores a fin de que dieran el si. Más si nos atenemos a que en el país una de las movidas más comunes que se implementan para lograr propósitos políticos es la “compra de conciencias”.

A CALDERÓN y no tanto a MARGARITA puede venirse el mundo encima ya que no solo es lo de la negación del registro de lo que sería su “instrumento de colocación de cuates” en la lucha por el poder, sino que esta pendiente lo del tema GENARO GARCÍA LUNA, en el que el ex mandatario tiene vela en el entierro y lo de la posibilidad de que se enjuicie a ex presidentes y él es uno de los enlistados.

Debe subrayarse que el revés a los otrora ex distinguidos militantes albicelestes baja a territorio e impacta a personajes que le merecen cierta lealtad, agradecimiento y hasta amistad a los esposos en mención.

Al menos en Tamaulipas entre los que anduvieron en primera línea recabando adhesiones para que MARGARITA fuera candidata independiente a la presidencia de la República estuvieron, ROSA URIBE MORA, LIDIA MADERO GARCÍA, ÁNGEL SIERRA RAMÍREZ y varios más.

Tampoco podemos dejar de lado a la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, alguien que se asumía cercana a ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO.

Sin duda le habría ido bien a la munícipe que registraran a México Libre ya que trae al fijación de colocar a su hijo, CARLOS PEÑA ORTIZ, en la presidencia y ella quiere la gubernatura y que mejor que tener cercanía con los dueños de un partido.

Pero a MAKI le queda la opción del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y va adelantada, según lo reconoce el menguado dirigente estatal morenista, ENRIQUE TORRES MENDOZA.

Él ha declarado que ORTÍZ DOMÍNGUEZ tuvo acercamientos con dirigentes nacionales de su partido pero, a su juicio, equivoca el procedimiento, en tanto no se acerca a la militancia y tampoco toma en cuenta al comité que “dirige”.

Lo que no esta a discusión es que a MAKI y a su hijo no los quieren en el Partido Acción Nacional (PAN).

En contraste, el que trae línea para hacer mayor presencia y proselitismo en Reynosa es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES.

A estas alturas se le ve más en redes y hasta trae foto de promoción, en un tiempo en que aún no inician las precampañas pero los interesados de lograr una candidatura se dan sus habilidades para figurar.

Habrá que ver si el legislador sale bien librado de las pifias que se cometieron en la reciente disque reforma electoral y la enmendada de plana que les acaban de dar desde el Tribunal federal en la materia.

Por cierto, nos aclaran que PEÑA FLORES no solo reparte limones y cal a sus paisanos. Igual les da mensajes de esperanza.

En el corto plazo se despejará la incógnita panista pero, lo que es casi seguro, es que el agraciado se las tendrá que ver con el diputado morenista, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, alguien que trae idea, actividad constante e invierte lo que gana en el Congreso.

AL CIERRE

Este lunes, a las 11:00 horas, rendirá su Segundo Informe de labores el presidente municipal de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, mismo que se trasmitirá por redes sociales.

+.-Dicen que el panista XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI de Victoria hará lo propio pero el común de los capitalinos se pregunta qué demonios va a informar si, es evidente que, el municipio esta en abandono.