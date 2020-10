Activistas del caos

Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La justicia va tras la huella de Felipe Calderón. Sus culpas son inocultables y las evidencias se acumulan en un expediente que permanece abierto porque el tema parece no tener fin.

El ex presidente sabe que tarde o temprano tendrá que responder por lo realizado desde el cargo más importante de la república, logrado, ya sabemos, mediante el fraude más escandaloso que registra la historia moderna de nuestro país.

Calderón puede ser enjuiciado, incluso por genocidio al haber desatado una guerra causante de la muerte de miles de inocentes, cuyas consecuencias seguimos arrastrando…la corrupción, irresponsabilidad y el despilfarro confirman que su gobierno fue un engaño desde la propia “elección”.

Felipe no perdió su calidad de salteador de caminos, avalado por Fox quien fue capaz jugar en un volado la suerte de su partido. En este sentido ya vemos cómo le va, no a don Vicente convertido ahora en descarado y exitoso comerciante de mariguana, (y quien por cierto, no oculta que convertirá a su rancho ubicado en san Francisco del Rincón Guanajuato, en emporio de la maléfica yerba), sino al PAN que “explicablemente” actúa a contracorriente de los intereses republicanos.

Por ejemplo, el no entregar el agua correspondiente al tratado con los EU en Chihuahua, es una provocación que tarde o temprano se revertirá en perjuicio de los productores. Ahí ha podido más la influencia de los terratenientes, alentados por políticos profesionales que suponen lograr tajada en las elecciones del próximo año. La presencia de Gustavo Madero participando de la violencia contra la Guardia Nacional no extraña, como tampoco sorprende que el líder Marko Cortés “mueva la cuna” desde la CDMX, al igual que lo hacen poderosos adversarios de la 4T. (No olvidéis que está en vías de aparecer el grupo Frenaaa en su segunda temporada, tras el fracaso de su primera edición).

De manera que la justicia va tras la huella de Calderón y en su afán de eludirla, el ex presidente se reinventa en las mentadas “redes sociales”, aunque su esperanza superior la depositó en “México Libre”, organizado más bien bajo el prestigio de su esposa Margarita que por méritos propios que como bien sabéis y por decir lo menos, tales “méritos” se diluyen por alcantarillas de aguas negras.

Al respecto existe expectación por saber hasta dónde estará dispuesto declarar Genaro García Luna para aminorar sus vacaciones involuntarias en los EU.

Don Felipe entonces, se arropa en “México Libre” pero ya sin los efectos esperados, después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó su registro. La ansiada impunidad se derrumba, unos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó como legal la consulta para enjuiciarlo, junto con Salinas, Zedillo, Fox, y Peña Nieto.

Calderón parece un activista de su propia desgracia y todo lo que toca lo convierte si no en la nada, poco le falta. Lo hizo con el PAN al que dividió cual si fuera experto cirujano; contribuyó con toda mala entraña en la corrupción oficial aun conociendo las difíciles condiciones del país…la compra del avión presidencial y toda la parafernalia del despilfarro, no merece menor calificativo que importa-madrista.

Y pa’ acabarla echó a perder a su esposa Margarita el proyecto de crear un partido que si bien serviría de protección, no dejaba de ser opción entre la confusión que priva en la derecha confrontada con el régimen, desprestigiada y francamente violenta, caótica, golpista y decidida partidaria de la catástrofe nacional.

Usted dirá que la derecha vive su peor época desde su creación, y está en lo cierto. No existen liderazgos al nivel de las circunstancias…los que había huyeron perseguidos por sus propias sombras y los que restan, permanecen emboscados en el laberinto de sus pasiones. Y de sus ambiciones materiales, por supuesto, con sus contadas excepciones que también las hay.

Para decirlo pronto, el PAN perdió la seriedad de opositor auténtico para convertirse en pagaré de difícil cobro, al menos en el futuro inmediato. Digamos que la generación de Ricardo Anaya, Marko Cortés y Felipe Calderón contribuyó para hacer realidad el plan foxista de contaminar a la derecha hasta su extinción, aunque más que contaminar, se trató de encaminarla hacia un proceso de descomposición del que difícilmente podrá retroceder.

En ese proceso está la derecha y hacia allá van los que apuestan por la destrucción republicana. Incapaces de una confrontación de ideas, valores y principios, deciden utilizar la violencia y no solo en las calles, aprovechando cualquier reclamo o inconformidad, sino valiéndose de los medios de comunicación, unos creados bajo objetivos neoliberales, otros de plano adquiridos por el mejor postor, al igual que “analistas” o columnistas que escriben por mandato estomacal.

De todo esto resulta una sobredosis de maldad y traición contra México…y ni modo que sea invento.

LOS QUE SI VAN…

Quedamos en que el TEPJF negó el registro del partido de Margarita Zavala y Calderón y con ello cierta opción para algunos conservadores que ya sabréis los motivos, no ven con buenos ojos al PAN, y menos a sus dirigencias de todos los niveles.

Aunque por otra parte, fueron aceptadas las propuestas de Elba Esther Gordillo (Redes Sociales Progresistas); del dirigente obrero Pedro Haces (Fuerza Social por México), además de la confirmación de Encuentro Social que ahora se denominará Encuentro Solidario.

Como usted lo quiera ver, lo cierto es que las últimas tres organizaciones de alguna manera respaldan el proyecto transformador que encabeza AMLO.

Veamos: contra lo que se diga, la Gordillo conserva un liderazgo magisterial que ni toda la fuerza del peñismo pudo debilitar, al contrario, su encarcelamiento la convirtió en víctima y por tanto creció su fuerza moral. Cierto, no aparece tanto como debiera, por distintas razones, una de ellas es por salud y edad, y otra que el morbo ha hecho circular, es que disfruta larga luna de miel con el último de sus compañeros sentimentales, un joven que dicen, fue su defensor durante el tiempo que permaneció encarcelada…eso dicen.

Al frente de Redes Sociales Progresistas está su yerno Fernando González, así como su nieto René Fujiwara quien ya se apunta para un cargo de elección.

Entre los partidos aceptados está Fuerza Social por México, que de pronto a usted no dirá nada, pero a la cabeza aparece Pedro Haces, el líder de la Confederación Autónoma de Empleados y Trabajadores de México, central que está en vías de empoderarse de la fuerza laboral sustituyendo a la CTM, ni más ni menos, claro, con la bendición de AMLO, aunque no lo parezca.

¿Y qué tal Encuentro Social que de ahora en adelante se nominará Encuentro Solidario?, partido que no deja de intrigar por su influencia religiosa…y más raro que a pesar de su origen, siga apoyando a AMLO que pese a sus ocurrencias, tiende más al ateísmo.

SUCEDE QUE

Platicaba Juan José Guevara López que en la ceremonia de protesta del gobernador Praxedis Balboa, recibió el saludo del nuevo mandatario quien le dijo: “lo tengo apuntado Juan José”, a lo que respondió:

“¡Chingao, pues ya dispáreme licenciado!”.

Y le disparó…Juan José fue diputado y dirigente del PRI, aunque también contaba que Balboa le ofreció la tesorería que rechazó, argumentándole al mandatario que su pasión era la política y no contar dinero, “porque se hacía bolas”.

Un personaje inolvidable formado al lado de Carlos Madrazo Becerra, aquel que siendo líder del PRI, muriera en misterioso accidente de aviación cerca de Monterrey en 1969, donde dicen, algo tuvo que ver Díaz Ordaz quien por su autoritarismo, rechazaba las intenciones reformistas que incluían la democracia interna de dicho partido.

Y hasta la próxima.