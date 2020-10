Advierte síndico de Victoria que si Xico ya fue protegido ciudadanos alzarán la voz

Por Redacción

Ciudad Victoria.- En el marco de la celebración del 270 aniversario de Ciudad Victoria, el síndico Luis Torre Aliyan consideró que hoy más que nunca se debe enaltecer el orgullo de ser victorense, y vivirlo en la piel.



Indicó que no se puede recuperar algo que nunca se ha perdido, el orgullo de ser victorense es permanente; y entre más lastimada y lacerada se sienta la población, más sacará la casta capitalina.



«Entre más malas administraciones haya y entre más nos hayan lastimado, más debe reforzarse y enaltecerse el orgullo de ser victorense. Es más, es hoy cuando más debe sacarse la casta y no ponerse la camiseta, sino vivir a Victoria en la piel».



Ante las versiones de que Xicoténcatl fue «premiado» con un cargo en la Secretaría de Salud, Luis Torre dijo que los victorenses no lo verán con buenos ojos y alzarán la voz.



En ese orden de ideas, dijo que simpatiza con los ejes rectores y principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del Movimiento de Regeneración Nacional, además que está convencido que debe llegar la Cuarta Transformación a Ciudad Victoria.



«Debe de llegar la Cuarta Transformación a Tamaulipas. Su servidor siempre ha comulgado, simpatizado con los ideales del lopezobradorismo, en especial en el combate a la corrupción, combate que he encarnado desde mi paso por la Coparmex».



Citó al ex Primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill: «Hay gente que cambia de principios por el bien de sus partidos, y hay quienes cambian de partidos por el bien de sus principios», identificándose como el segundo.