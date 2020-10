Anuncia gobierno de Tamaulipas que hará consulta para determinar salida de Pacto Fiscal

Por Agencias

Ciudad de México.- Cuatro de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista -de Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Aguascalientes- anunciaron que realizarán una consulta pública en sus respectivos estados para preguntar a la población si están de acuerdo en permanecer en el Pacto Fiscal.

Durante la mañanera de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los 10 Gobernadores de la Alianza Federalista están en su derecho de romper el Pacto Fiscal, pero que si buscan ser democráticos tendrían que preguntar a los ciudadanos que gobiernan.





El gobernador Enrique Alfaro, anunció que iniciará el proceso para que se realice una consulta en la que se pregunte a ciudadanos de Jalisco si quieren que el estado permanezca en el pacto federal.

“En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos, para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación”, dijo Alfaro a medios de comunicación.

Señaló que el presidente ha dicho que se debe preguntar a la gente, y dijo que comparte su opinión, por lo que “vamos a consultar a los ciudadanos si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los de hoy”.

Acerca de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista por “cuidar la investidura”, Alfaro expresó que reunirse con ellos “no le quita nada, no lo hace menos presidente”.

“Me parece que negarse al diálogo republicano, eso si lastima la investidura presidencial”, dijo.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que realizará una consulta en el estado “para ver qué piensan los ciudadanos del trato que da la federación a estados y municipios”.

Asimismo, señaló que la Alianza Federalista se pondrá de acuerdo para iniciar el procedimiento de la consulta y darle solidez jurídica.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, afirmó que también realizará una consulta pública sobre la permanencia del estado en el Pacto Fiscal.

En entrevista con el diario Reforma, “El “Bronco” dijo que pidió a su equipo jurídico analizar la posibilidad de realizar la consulta de manera paralela a las elecciones de 2021, y si no, preguntará en actos públicos para que la gente se exprese “a mano alzada”.

En redes sociales lanzó una encuesta en la que pregunta a la población si quieren que se realice una consulta pública “para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye”.

Otro gobernador que consultó a la ciudadanía por redes sociales sobre su opinión acerca de la consulta fue Martín Orozco, de Aguascalientes.

En su cuenta de Twitter preguntó a los aguascalentenses si están de acuerdo “en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros”.

En tanto, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca anunció que llevará a cabo una amplia consulta entre los sectores productivos y la gente para conocer su opinión en torno a la permanencia o no del estado en el Pacto Fiscal y su relación con el Gobierno federal.



En entrevista, dijo incluso que ya ha realizado una encuesta por su cuenta entre los representantes de los sectores productivos sobre el Pacto Fiscal y la aportación de Tamaulipas en impuestos.



«Por supuesto que vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos para valorar cuál va a ser el futuro de la relación con el gobierno central, que no ha querido entender que quien forma está república somos los estados y que Tamaulipas juega un papel muy importante para eso», aseveró.



Calificó de lamentable la declaración de hoy de López Obrador y su rechazo a un diálogo abierto con los gobernadores aliancistas.



Los 10 estados que forman esta alianza, dijo, son los más productivos, competitivos y de los que generan el mayor número de empleos a nivel nacional.



«Pero, sobre todo, el mayor número de impuestos a la Federación», subrayó.



En el caso de Tamaulipas, precisó, cada año aporta más de 275 mil millones de pesos al gobierno central y por cada cien pesos que envía al erario federal, solo le regresan 14 pesos en promedio.



En 1979, cuando se creó la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 1980, recordó el Mandatario, la situación era mejor y por cada cien pesos que recaudaba la entidad, recibía 51 pesos La retribución en impuestos, criticó, ahora resulta muy inequitativa.



ROMPIMIENTO DE PACTO FISCAL, “UNA POSE”: MONREAL

El senador morenista Ricardo Monreal calificó la intención de los gobernadores de romper el pacto fiscal como “una pose”.

De acuerdo con reportes del diario Reforma, advirtió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se dejará presionar por los mandatarios.

“Entiendo que es una pose, justificada o no, para lograr más recursos en el presupuesto con motivo de la discusión, pero hoy frente al Ejecutivo Federal hay un Presidente de la República con legitimidad democrática y que no admite, hasta ahora lo he visto, ni presiones ni chantajes”, sentenció.

Este lunes, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista fijaron su postura en contra de las acciones emprendidas recientemente por el gobierno federal.

En un pronunciamiento, los gobernadores reclamaron los recortes hechos al presupuesto federal, la extinción de los 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por COVID-19.

“Nuestros posicionamientos son para establecer un diálogo que nos permita construir acuerdos con el Gobierno de la República, pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. Como Estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece”, señalaron en el texto.

El mandatario dijo que la postura de los gobernadores opositores, además de afectar a su administración, tiene fines electorales porque piensan que así conseguirán votos en el proceso de 2021.

“Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investiduras (…) no sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, andan muy nerviosos pero no solo ellos sino el Frena 1, el Frena 2, los medios (…) están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, refirió (Animal Político/Reforma).