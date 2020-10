Impugna síndico ante SCJN proceso que llevó a Pilar a la alcaldía de Victoria; ‘se burló la ley’

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Pese a no estar de acuerdo en el proceso de sustitución de Pilar Gómez Leal como la alcaldesa de Victoria, el síndico Luis Torre Aliyán deseó que a Victoria le vaya bien, pero precisó que no cesará en la controversia constitucional que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el proceso de elección.



Luis Torre explicó que la controversia constitucional que planteará no es en contra de Pilar Gómez, ni contra la terna, sino contra el desaseo legal que permeó en la sustitución de Xicoténcatl González Uresti, ya que no se puede burlar la ley e imponer situaciones que vulneran la democracia.



“Es con el desaseo legal que hubo en el proceso de sustitución de Xico. Es ahí donde yo veo que hay una parte donde no se respetó la Constitución (Mexicana) y donde habrá un recurso legal”, precisó.



Como representante de los victorenses deseó que con la designación de Pilar Gómez como alcaldesa Victoria mejore en todos los aspectos y en sus servicios, respetando su postura crítica ante los malos manejos de la administración municipal.



“Seguiremos siendo críticos, acuciosos y sobre todo como lo hemos sido, acusar los malos actos de gobierno y señalar con lo que no coincidimos”.



En cuanto a las exigencias de la población de recibir servicios básicos de calidad, dijo que si bien no es fácil gobernar, consideró que existe un «ABC» que la actual administración no hizo y trajo consecuencias que se están pagando actualmente.