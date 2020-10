Investigan en Coahuila a 6 pastores por abuso sexual; uno acaba de ser detenido

Por Redacción

Coahuila.- El pastor de la Iglesia Cristiana Oscar “N” fue detenido afuera del templo ubicado en la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo, acusado de haber violado a un niño de 8 años hace 18 años, y fue trasladado al Centro de Reinserción Social en espera del inicio de las audiencias.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila giró la orden de aprehensión contra el pastor por el delito de violación del niño cuando éste tenía menos de 10 años.

En la actualidad, la víctima tiene 28 años de edad y aunque en su momento no hizo nada al respecto, mas que contarlo a sus padres, ahora se atrevió a denunciarlo porque en 2019 se enteró que una mujer había buscado a sus padres para decirles que había denunciado a Óscar “N” por abuso sexual dos años atrás sin que se hubiera procedido.

“Cuando me explicaron, me hizo recordar lo malo y fue un momento en el que dije: ‘es cierto, lo hace una vez y lo va a seguir haciendo’. Hablé con la otra chava, fue lo mismo hace 9 años, ella ahora tiene 19, pero su caso prescribe y por eso se acercan conmigo”, contó a La Vanguardia.

El joven mencionó que decidió acompañar a la otra víctima para buscar justicia contra el pastor, corriendo el riesgo de que su caso saliera a la luz, pues él ya ha rehecho su vida.

Sin embargo, cuando empezaron a investigar si había más víctimas, se percataron de que había otras dos cuando ya fungía como pastor. Únicamente una interpuso una denuncia formal por acoso y fue aceptada, añadió.

“Hice la denuncia hace un año. En un año ya cambiaron cuatro veces al Ministerio Público y el caso estaba estancado”.

Cuando tenía casi diez años, la víctima contó a sus padres que Óscar, quien era el miembro de la Iglesia Cristina, abusó sexualmente de él, pero solo lo retiraron de la comunidad.

Al paso del tiempo se dio cuenta que Óscar seguía siendo miembro de la Iglesia como pastor titular de otro templo.

“Hasta los 19 años no volví a hablar. Me empezaron a surgir dudas de si estaba sucediendo con alguien más. Antes de eso, lo vi en actividades dentro de la Iglesia y él me pidió perdón. Para seguir adelante decidí dejarlo atrás, ya me había echado a perder mi niñez y mi adolescencia”, contó.

La Fiscalía General del Estado tiene cinco investigaciones por delitos de violencia sexual contra pastores de las iglesias católica y cristiana en los municipios de Sabinas, Acuña, Piedras Negras y Saltillo, Coahuila, presentadas de 2017 a la fecha.

Los delitos fueron violación, estupro y violación calificada. Este fue el caso del “Padre Meño”, Juan Manuel Riojas, en Piedras Negras, reportó también este periódico local. (Apro).