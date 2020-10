Mario Delgado es un mentiroso y un zoquete; háganle como quieran que yo gané: Porfirio

Por Agencias

Ciudad de México.- El candidato a la presidencia nacional de Morena Porfirio Muñoz Ledo afirmó que la realización de una tercera encuesta por parte del Instituto Nacional Electoral para definir este cargo no pone en duda su triunfo. Que le hagan como quieran, yo ya gané, indicó.

En una conferencia de prensa en la que profirió calificativos de manera insistente al también contendiente a la dirigencia morenista Mario Delgado, a quien señaló de zoquete, que injuria la democracia y estúpido, el ex embajador dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere partido, que me deje actuar.

Muñoz Ledo había anunciado su asistencia a la sede del partido en la colonia Roma para el mediodía de ayer, pero desde temprana hora se presentó una decena de feministas que tomó el sitio y mostró pancartas en las que acusa presuntos actos de acoso del diputado federal, quien rechazó los señalamientos y anunció que denunciará penalmente a quienes están detrás de la protesta.

Además, precisó que Alfonso Ramírez Cuéllar concluyó ayer su gestión como presidente nacional interino, por lo que ahora puede rendir protesta al cargo en cualquier sitio, ya sea en el Monumento a la Revolución o en alguna entidad.

“No ganó (Mario Delgado), gané yo. Dice él que triunfó, pero estoy arriba de él, es un mentiroso falaz. Es una injuria a la democracia de este zoquete; cree que con dinero va a comprar la verdad. Este individuo es un hombre de plastilina, no tiene columna vertebral, señaló el ex embajador.

Al preguntarle sobre las divisiones en el partido en medio de la contienda interna, agregó: Fractura, la de ellos. Nosotros rompimos con el PRI, los mandamos a volar, siempre he estado por la democracia; ¡que este estúpido me diga que no soy demócrata! He fundado instituciones democráticas internacionales.

Además, afirmó que Delgado desconoce la Constitución y lo comparó con Benito Mussolini: sin carácter, manejado por otra gente.

Descartó pedir al presidente López Obrador que intervenga en el partido, pero anunció que, cuando termine este relajo, lo invitará a dialogar. (Néstor Jiménez/La Jornada).