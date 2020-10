Pasados gobiernos pusieron la corrupción por encima de derechohabientes: Infonavit Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los gobiernos anteriores implementaron modelos expansivos de vivienda, cuya intención era colocar miles de créditos para privilegiar los intereses de las empresas desarrolladoras y de las constructoras, pero no de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (INFONAVIT), acusó Honorio Cortázar Salazar.

El delegado del INFONAVIT en Tamaulipas dijo que con esa política lo único que ocasionaron fue la creación de grandes fraccionamientos sin servicios básicos, sin transporte, alejados de los lugares de trabajo y con problemas de inseguridad que derivaron en miles de viviendas abandonadas que hay no solo en el estado sino en todo el país.

Pero además, agregó el funcionario, hubo períodos en los que las administraciones municipales tampoco hicieron su trabajo ya que no atendieron ni dotaron de servicios básicos adecuados a dichos fraccionamientos pues había casos en los que o no pasaba el camión de la basura, no había agua o les faltaba el alumbrado público y vigilancia.

El delegado del Infonavit añadió que en esas condiciones muchas personas tomaron la difícil decisión de abandonar su patrimonio y así, a la fecha, hay miles de viviendas en esa situación.

“En algunos períodos en que la administración municipal no atendió en forma adecuada a esos fraccionamientos -que podrían estar bien construidos, incluso bien ubicados pero les faltaba el agua, el drenaje no funcionaba, no pasaba el camión de la basura, el alumbrado no recibía mantenimiento o no había vigilancia-, obligó a las personas que invirtieron en su patrimonio para toda la vida a pensar en abandonarlos. Y ya tenemos muchas viviendas abandonadas”, concluyó Cortázar Salazar.