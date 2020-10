Suspenden a profesores de la Facultad de Química de la UNAM por comentarios sexistas

Por Agencias

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la Facultad de Química de la UNAM está en medio de la controversia tras la difusión de videos en los que dos profesores hacen comentarios misóginos y sexistas durante sus respectivas clases en línea.

“A esta la conocen como la mufla de oro y ¿ustedes saben por qué le llaman la mufla de oro? Ya se imaginarán ¿no? Porque era la que más novios tenía ¿no? ¿Por qué era la mufla de oro? Porque era la más ardiente de todas”, comentó el profesor Mario Chin ante el silencio de sus alumnos.

Después, comentó: “Bueno, voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor se van a decir: ‘este maestro también es un vulgar’. Hay una niña que le decían ‘la bolsa de hielo de oro’, ¿ustedes saben por qué? No crean que por fría. ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo?

Siguió: “Le dan un azotón para que se aflojen los hielos ¿no? ¿Sí o no? La golpean tantito para que los pedacitos de hielo provoquen que se deshagan, ya no se junten, y puedan agarrar los hielos y los separan. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro y ahí viene la parte fea, vulgar y corriente que soy, porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo. Ja, ja, ja. ¿Me entendieron? Si no me entendieron ya no me pregunten ¿eh? Ya no lo vuelvo a decir”.

Tras la difusión del video de 1:59 minutos, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla, emitió el 19 de octubre un comunicado en el que anunció la separación del profesor de asignatura del Departamento de Fisicoquímica de tener cualquier contacto con el estudiantado, ante sus comentarios sexistas y misóginos.

Y también derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, decidió separar de la misma manera a otro profesor de asignatura del Departamento de Matemáticas.

El otro profesor suspendido al que se refiere el boletín, identificado como Arturo Zentella, pidió sexo a una alumna que le preguntó qué podría hacer para reponer las clases a las cuales no asistió. “Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”, le dijo.

El 13 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM prohibió a sus alumnos grabar, tomar fotos o difundir por cualquier medio lo que sucede en las clases en línea. De lo contrario, indicó en un comunicado, serán sancionados.

Apenas el 15 de octubre, la organización feminista Colectiva Toffana tomó las instalaciones de la facultad. Ese mismo día, Amador Bedolla, en un comunicado, informó que el alumno denunciado por agresión sexual había sido expulsado.

“Con referencia al caso de violencia de género mencionado en los últimos días en redes sociales, se informa que derivado de los últimos avances en los procedimientos se ha procedido a la expulsión del alumno involucrado” y el proceso seguirá en el Tribunal Universitario como lo marca la Legislación Universitaria. (Rosalía Vergara/Apro).