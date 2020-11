Admiten farmacéuticos que a ellos no les ha ido tan mal con el Covid-19

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los establecimientos adheridos a la Asociación Farmacéutica Regional del centro del estado han registrado un incremento del 10 por ciento en ventas durante los últimos meses en los que normalmente no se daba dicho aumento.

El representante de los empresarios farmacéuticos, Tofic Salum Fares atribuyó ese incremento a la pandemia por Covid-19 y no tiene nada que ver con los cambios de temperatura propios de los meses de octubre y noviembre.

No obstante, dijo que aunque a la fecha todavía no se registran bajas temperaturas, aún no hay un repunte en la venta de medicamentos propios de la temporada de frío, cuando por el aumento de infecciones respiratorias la gente recurre a las farmacias a comprar toda clase de antigripales, antibióticos, antihistamínicos y contra la tos.

“En esta temporada en particular por ser un año completamente atípico aún no hemos superado el problema del Covid-19, realmente este año hubo un incremento general del 10 por ciento en meses que normalmente no se daba, pero esperamos que esa tendencia se mantenga hasta marzo”.

Los propietarios de las farmacias siempre tienen que prepararse y tener suficiente abasto de ese tipo de productos ante la posible demanda que se avecina, indicó.

Salum Fares reiteró que este 2020, por ser un año completamente atípico, en el que la presencia del Covid-19 ha modificado estilos de vida y los hábitos de higiene y limpieza, las farmacias han sido uno de los sectores comerciales que, a diferencia de muchos negocios y empresas, no les ha ido mal, por el contrario, en cierta forma les ha beneficiado.