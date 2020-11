Anuncia López Obrador que se cancelará contrato con filial de Odebrecht

Por Agencias

Ciudad de México.- Porque no somos “cómplices de la corrupción” se cancelará el contrato con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, para reabastecer de gas a la planta de Etileno XXI, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No vamos a seguir manteniendo una relación de corrupción”, son contratos “leoninos” desde el gobierno de Felipe Calderón, afirmó.

En conferencia de prensa, aseguró que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza le informó que se dejó de pagar al consorcio porque “no les puede pagar en esas condiciones”, tras revelar que rechazaron cualquier posibilidad de arreglo, incluida la modificación del contrato.

“Yo creo que están mal aconsejados, porque ya se vence el contrato de abasto de gas; se les estaba dando como alternativa que se modificara y se les permitiera importar a ellos el gas para abastecieran su planta, (pero) los abogados, sus asesores o están pensando que pueden transcurrir los cuatro años y que con el nuevo gobierno van a volver por su reales”.

Ayer me decía el director de Pemex que “no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra: ya no se les va a abastecer de gas, porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción”, subrayó.

Señaló que para la planta de polietileno en Nanchital, Veracruz, el corporativo de Odebrecht ha tenido “ventaja, por decirlo de alguna manera, de más de 15 mil millones de pesos”.

Lo anterior, al recordar que en el sexenio de Calderón se acordó que Pemex les vendiera gas a precios más bajos que en el mercado. “Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht. Si no cumplía, como sucedió en alguna ocasiones, tenía que pagarle una multa a la empresa”. (Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez/La Jornada).