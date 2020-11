Campañas y operativos no funcionan porque alcohólicos son ingobernables: AA

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las personas que tienen problemas con su forma de beber se vuelven ingobernables, desafían a las autoridades y las reglas de la sociedad, de manera que una campaña u operativos para prevenir accidentes a causa del alcohol no los detiene.

El representante de Alcohólicos Anónimos (AA) 24 Horas, Juan “N”, explicó que los alcohólicos no se sensibilizan sobre los riesgos de consumir alcohol, por lo que este grave problema de salud pública debería ser atacado de diferentes maneras, como por ejemplo con mayor difusión sobre todos los problemas que se originan a causa de la bebida.

“El problema real de la gente no es el alcohol que consume, sino otros conflictos, porque nos autonombramos ingobernables y no hacemos caso de nada. Por más que vemos lo que está pasando y nos digan, no cambiamos”.

Sostuvo que ninguna acción de impacto influye en las personas que tienen problemas con su manera de beber, porque un alcohólico no dejará de hacerlo por más argumentos que se le expongan o por más estadísticas de accidentes a causa del alcohol le muestren.

Cuando se enteran de que hubo un accidente provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad siempre alegan que a ellos no les pasará, y que quien maneja y choca es porque le falta inteligencia o pericia para conducir; incluso llegan a creer en la idea de que alcoholizados manejan mejor.

“Si ven un accidente dicen que el que manejaba era un tonto, que no sabía manejar, pero a mí no me va a pasar, yo soy muy inteligente, o sea puras cualidades, y es muy difícil cambiar esa manera de pensar”.

Juan “N” reiteró la invitación a las personas que no puedan controlar el alcohol a que acudan a un centro AA, donde les ofrecen un programa muy extenso para que puedan salir de ese problema, además de que les cambia su forma de ser y la manera en que ven la vida.

El grupo se reúne en la calle Bertha del Avellano entre Miquihuana y 4 de Julio, de la colonia José López Portillo de esta capital.