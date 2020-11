Felipe Calderón y Vicente Fox celebran como quinceañeras el triunfo de Joe Biden

Por Agencias

Ciudad de México.- Los ex presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox felicitaron al presidente electo Joe Biden, pues aseguran que su triunfo en las elecciones de Estados Unidos es una buena noticia para ambos países.

En su cuenta de Twitter, el ex mandatario, que gobernó México de 2006 a 2012, señaló que su elección es una buena noticia tanto para su país como para el nuestro.

Felicidades a @JoeBiden por ser electo como el próximo Presidente de los Estados Unidos. Una buena noticia para los americanos, pero también para los mexicanos, escribió.

En la misma publicación, que ya alcanza los más de tres mil me gusta y cerca de 350 comentarios, Calderón Hinojosa compartió dos fotos en donde tuvo encuentros con Joe Biden.

Por su parte, el ex presidente Vicente Fox Quesada mostró su apoyo y beneplácito al nuevo presidente de Estados Unidos Unidos, con un mensaje en que enfatizó que “Todos Americanos”.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario, que gobernó México de 2000 a 2006, señaló que ahora todos somos iguales y que espera que el vecino país regresará a la grandeza.

Bienvenido Sr Presidente Biden. Ahora sí regresará la grandeza a esa gran nación! Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos. Back to Enlightment: «Rázon, Ciencia y Humanismo.» World belongs to us all, Welcome Pdte. Biden

La publicación ya cuenta con casi 400 retweets y 2.7 mil Me gusta, y ha reunido comentarios de todo tipo como son “bienvenido el socialismo, bienvenidas las guerras de nuevo” y “esperamos se vuelvan a reunir las familias separadas”.