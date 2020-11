Grupo armado secuestra a un fotoperiodista en Sinaloa y se ignora su paradero

Por Agencias

Sinaloa.- Periodistas de Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, se manifestaron para exigir la aparición con vida del fotoperiodista Carlos Zataraín, quien fue privado de la libertad por un grupo armado, en compañía de otras dos personas, y hasta el momento se ignora su paradero.

El grupo armado irrumpió a un domicilio y se llevó por la fuerza a tres hombres, entre ellos al fotoperiodista del periódico Noroeste, y dejaron a un mujer amordazada dentro del inmueble.

De acuerdo con la versión del rotativo, todos se encontraban dentro de un domicilio en la colonia Venustiano Carranza, en Mazatlán, cuando un grupo de personas armadas llegaron y comenzaron a discutir con ellos.

El incidente se registró el sábado a la media noche, pero los directivos de Noroeste se enteraron hasta el domingo por la mañana y cuando no pudieron localizarlo en su teléfono institucional, en ese momento acudieron a la vicefiscalía de la Zona Sur para interponer una denuncia.

Colegas de Carlos Zataraín se manifestaron en el malecón de Mazatlán y en el centro de Culiacán para exigir a las autoridades que agilice la búsqueda y lo regresen con vida.

Las autoridades locales han dicho que ya se encuentran realizando la búsqueda del fotoperiodista, pero hasta el momento no han lograron localizarlo.

“Cuando pasa algo así no hayamos qué hacer, solo llegamos a la manifestación, como recurso de impotencia, de exigir justicia, de exigir con vida a este joven, porque no podemos hacer otra cosa, qué podemos hacer como gremio, es un grupo armado, llega y se lo lleva, qué podemos hacer nosotros, usamos grabadoras y ahora teléfonos para grabar, no somos personas de mal, los periodistas no estamos armados”, comentó María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de junio. (Jesús Bustamante (Excélsior).