Legalizaron la mota

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Senador de la República aprobó ayer la siembra de mariguana en casa, traer a la mano hasta 28 gramos de esta y dejará de ser delito consumirla, es decir, cada quien se podrá poner loco cuando le venga en gana.

Ellos, los Senadores, hablan de la legalización de la droga con el argumento de atacar la inseguridad y respetar los derechos humanos de los consumidores, también se escudan en resoluciones de la Suprema Corte y hasta aseguran que han sido las prácticas restrictivas las que provocaron toda la violencia que hay en México, los dichos son ambiguos, la realidad es que lo hacen como un primer paso para quedar bien con quienes aplauden todo indicio de legitimar la comercialización de la hierba o eso parece.

Hablan de un uso lúdico de la mariguana, ándele, como si matar o enloquecerse y ponerse violento fuera un asunto de diversión, porque nadie puede negar que un mariguano no anda en sus cinco sentidos, porque nadie puede negar que muchos bajo los efectos de esta droga han asesinado, es más, nadie puede negar que un mariguano al volante de un auto sería prácticamente un asesino suelto que podría atropellar a niños en una escuela y que le bastaría con hacerse exámenes médicos para que quedará libre alegando que no andaba en sus cinco sentidos y luego de que es la propia autoridad la que fomenta el consumo de la mota.

Hemos visto personas bajo los influjos de la mariguana matar por un regaño de la madre, igual por las noticias nos hemos enterado que hubo una joven que le sacó los ojos a su hijo argumentando que el diablo se lo ordenó, hay registros en los archivos policiacos de muchachos que asesinan a sus abuelos para robarles y seguir con sus vicios que no son otros que seguir consumiendo mota.

Lo más cruel es que es falsa la idea de que legalizar la mariguana bajará la criminalidad, al contrario, solo se dará una herramienta más en la defensa de los asesinos, secuestradores, ladrones, quienes podrán alegar ante las cortes de justicia que no estaban en sus cinco sentidos cuando cometan los delitos, o peor aún, el consumo de drogas puede hacer más sanguinarios a los delincuentes.

A juicio propio la legalización de la droga para consumo personal debe entrar a debate cuando ya se haya podido garantizar la seguridad de todos, cuando el sistema de educación y el de salud sean eficientes, de alta calidad y como último paso, es decir, una vez que se haya curado a los millones de adictos, se tenga control de la juventud y que la misma este enterada de lo que puede ocurrir si se hacen adictos a estas sustancias, cuando el gobierno logre cumplir su objetivo de tener un pueblo educado y en paz.

Me explicaré, hoy las drogas legales son el arma que más asesina a nuestros muchachos, mueren miles de niños y jovencitos en accidentes de tránsito donde se mezcló el alcohol y el volante, en un pleito por cigarrillos, en desmanes causados por el excesivo consumo de alcohol, entonces, agregarles mariguana en ese coctel podría ser fatal, sería algo así como ponerle una pistola en la frente a miles de inocentes.

Ojalá llegue la cordura y el sentido común a los Diputados y les regresen la iniciativa a los Senadores, que entiendan que legalizar el delito no es acabar con el problema sino simplemente cerrar los ojos para pensar que no pasa nada, ojalá no salgan con la jalada de los derechos humanos de las personas adictas y los privilegien por sobre los derechos de los niños que podrían ser enviciados, de personas sanas que van a morir a manos de quienes anden bajo los influjos de la maléfica en asaltos, actos de maldad de un desquiciado, en un accidente de tránsito, entre otras cosas.

En este momento los políticos, disfrazados de visionarios, nos quieren sembrar la idea de que regularizar la siembra de mariguana y la posesión de esta sería quitarle el negocio a los cárteles, pura falsedad e hipocresía o de verdad no saben lo que dicen, en su cabecita no les cabe la idea de que despenalizar el uso de la mariguana equivale a ponérsela en la mano a tanto muchachito que podrá transportarla a placer y ya bajo los influjos de la maléfica dedicarse a matar y descuartizar a sus víctimas, a secuestrar y a cometer otros delitos que la autoridad no puede frenar.

Da tristeza como los políticos pro-legalización no ven la enfermedad del país al grado de que nos quieren dañar más, que no puedan darse cuenta de que la mariguana, según estudios médicos, no surte los mismos efectos en las personas, que lo mismo hay quienes la controlan y disfrutan hasta muchachos que han matados a sus abuelos o una mujer que le sacó los ojos a su hijo porque andando drogada “le habló el diablo” para pedírselo.

Lejos de legalizar la siembra y posesión de mariguana lo que necesitamos es un buen proyecto de nación donde la impunidad y la corrupción se reduzcan a cero, se pueda eliminar la pobreza extrema, esa que mata de hambre a nuestros niños, luego de ello que se provoquen oportunidades para todos.

Si, también es urgente implantar un programa de información del daño que causan las drogas, curar a tanto muchacho que ya está en las garras del vicio porque tal vez resulte muy caro para el gobierno mantener a un drogadicto en la cárcel pero a la sociedad nos cuesta mucho más tenerlos en la calle, además, ya es tiempo que los jueces se obliguen a sentenciar a curarse, a rehabilitarse, a los adictos, que lo hagan bajo la inspección de la autoridad o tutores, eso, sería despenalizar su uso pero ya es diferente a mejor legalizarla y poner la droga en la mano para que así deje de ser un delincuente.

Lo dicho, estos políticos nuestros ahora pretenden acabar con el crimen legalizándolo, al rato nos dirán que hay muchos secuestros o levantones, que será mejor legalizarlos para acabar con ellos.

Nuestros políticos andan bien locos y pa’mi que ya es tiempo de hacerlos aterrizar, decirles quien manda y restregarles en la cara los problemas que causan con sus mariguanadas, con sus propuestas qué, seguramente, han de nacer bajo los efectos de algo extraño, son patrocinadas con dólares sucios o de plano son sueños que provoca la mariguana, quién lo sabe, lo único real es que no debemos permitir que se siga avanzando en la legalización de la mota.

RECORTES DE LA FEDERACIÓN AFECTAN PERO NO FRENARAN A NUEVO LAREDO… El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar garantizó que los recortes presupuestales de la federación, no serán impedimento para continuar los trabajos en materia de salud, educación e infraestructura en Nuevo Laredo para el 2021.

«Vamos a continuar trabajando con la misma convicción como lo hemos venido haciendo, atendiendo a la gente y respondiendo; no daremos pretextos, trabajaremos para Nuevo Laredo y sus familias», dijo el alcalde.

El presupuesto federal se eliminó para el 2021 los apoyos a programas de educación, salud, construcción de carreteras, seguridad pública, al migrante por mencionar algunos; recursos que serán asignados a gasto social.

Rivas Cuéllar destacó que en Nuevo Laredo se continuará con el servicio de ´Médico a tu puerta´ para que todas aquellas familias que perdieron el Seguro Popular y no cuentan con otro programa de seguridad social, no pierdan la atención médica y medicamentos.

«Vamos a reactivar un Centro Médico en Villas de San Miguel, pondremos médicos y enfermeras que atiendan a quien lo necesite, acercando los servicios de salud a los sectores más vulnerables», agregó.

El munícipe dijo que se trabajará en más apoyos que permitan a la comunidad contar con una vida digna y se intensificará la repavimentación y pavimentación de vialidades, para no descuidar el desarrollo de esta ciudad.

