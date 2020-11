Les preocupa más el voto

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Metidos en una lucha por conseguir respaldo popular los aspirantes a una de las 43 alcaldías en Tamaulipas no titubean ni tantito en tener reuniones masivas, en obtener sus fotos panorámicas para presumir el musculo político, un presunto arrastre que están muy lejos de tener ya que esas fotos son obtenidas con personas que se mueven más por una despensa o necesidad que por un proyecto de gobierno.

Mujeres y hombres que buscan el voto hacen lo mismo y lo triste es que el comportamiento es similar en el resto del país, en todas partes se ve lo mismo y se sufre casi lo mismo, a esos que se disfrazan de políticos les importa el poder más que la vida de sus seguidores que muchas veces ni lo son ya que van a sus eventos convencidos por hambre, o por tener la misma ambición de sostenerse en los presupuestos con un empleo o apoyos.

Mientras toda esa movilización se da, los números de contagios por coronavirus se siguen disparando, parece una enfermedad sin control, pero eso a nadie le importa, los muertos son solo una estadística que con preocupación difunde todos los días la Secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas que es quien llama a la cordura, y nada más.

Lo más preocupante, en este momento, es que en el tema electoral ni siquiera hemos llegado al periodo de precampaña, es decir, los aspirantes no deberían poder andan en sus eventos, aunque estén disfrazados de otra cosa por la sencilla razón de que son fechas en las que todos deben estar en sus casas o trabajando al interior de sus institutos políticos, pero no teniendo ni provocando el contacto con el votante.

Se imagina qué va a pasar en enero cuando ya la ley les permita esta eventualidad, cuando el frío sea intenso y el virus pueda perdurar más tiempo en el medio ambiente, da miedo porque en el momento que los políticos tengan la necesidad de promocionarse en busca de un respaldo para que sus institutos políticos los hagan candidatos para que puedan competir por el voto que se emitirá el 6 de junio del año que viene la situación va a empeorar, la verdad será un desastre, digo sí no se emiten medidas de emergencia al respecto y de preferencia en este momento.

Dios nos agarre confesados porque aquí no hay quien se cuide, con este tipo de actos nos hacen creer que nuestra vida tampoco le interesa a los políticos, que sus ambiciones tienen más valor que la vida de una persona a la que le urge un trabajo, una despensa, o por lo menos soñar que podemos estar mejor.

En esas condiciones solo una recomendación para usted, cuídese, no deje en su casa el cubrebocas, y protéjase más de los políticos, la gran mayoría solo reza por su santo, casi todos y todas solo sonríen porque necesita su voto y no porque su vida le preocupe, ¿pruebas?, pues ahí las puede ver en la calle con el comportamiento que ahora tienen, a ellos les preocupa más el voto, ni usted ni yo les somos indispensables y su forma de hacer las cosas así lo demuestra.

Por cierto, en Ciudad Victoria hay una emergencia de empleos ahora que una planta maquiladora ha decidido despedir a más de dos mil personas que tenía contratadas, vaya preparándose para preguntarle a su candidato o candidata que hará al respecto.

CAPACITARAN A TAMAULIPECOS PARA QUE CREEN SU PROPIO NEGOCIO… El Gobierno de Tamaulipas, que preside Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, organiza el webinar “Jornada de Capacitación para Emprendedores”, con el que MiPymes e interesados en iniciar un proyecto, tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos para desarrollar su negocio en el mercado actual, con una serie de pláticas informativas encabezadas por expertos en temas comerciales, financieros, mercantiles y académicos.

El evento se realizará de manera gratuita el día jueves 26 de noviembre a las 9:45 horas, mediante la plataforma Zoom. Los interesados podrán registrarse en la liga: https://bit.ly/2UVF7ZC

La jornada tiene como objetivo orientar a los emprendedores en el nuevo camino que ha tomado el mercado local, regional y nacional, además de dotarlos con las herramientas necesarias para ser competitivos en ámbitos actuales como es la digitalización de los negocios y la adquisición de financiamiento.

El webinar está conformado por los temas: “Los nuevos retos del emprendimiento”, “Emprendimiento en la era digital y tecnológico”, “El crédito como una herramienta para el emprendimiento”, “Intraemprendimiento para la continuidad del negocio” y “Oportunidades de financiamiento para hacer crecer tu negocio en Tamaulipas”.

Estas participaciones serán realizadas por ponentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Asociación de Bancos de México, Nacional Financiera y emprendedores de la iniciativa privada.

Durante la administración del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se ha concretado la realización de eventos de fortalecimiento como Tam Emprende, Feria del Crédito Pyme, Expo Proveedor, entre otros, con el objetivo de otorgar apoyo constante e integral para los emprendedores y las MiPymes tamaulipecas.

INSTALARÁ NUEVO LAREDO FILTROS SANITARIOS EN PUENTES… El gobierno municipal en coordinación con la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), reinstalará a partir del 7 de diciembre, los filtros sanitarios en los puentes internacionales con el inicio del programa Paisano y las próximas fiestas navideñas en que se contempla el arribo de miles de connacionales por esta frontera y con el objetivo de cuidar la salud de los habitantes.

A diferencia de otros años, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar mencionó que debido a la pandemia por Covid-19, no existen las condiciones para viajar a México. «No son medidas de hostigamiento gubernamental, sin embargo, debemos respetar las restricciones que han implementado las autoridades de Salud para evitar un mayor riesgo de contagio en el tema del Covid-19”, dijo el alcalde.

Para evitar el ingreso a los viajeros que no respeten las medidas sanitarias, los módulos se instalarán a la salida de los puentes internacionales. Se tomará la temperatura, no deberán viajar personas con síntomas de la enfermedad, se limita a dos personas por vehículo, que no viajen adultos mayores o niños, se deberá portar cubrebocas y se aplicará el doble no circula.

“Somos un municipio con gran movilidad por ser un puerto aduanero. Ahora con la llegada de los paisanos incrementa el número de personas que transitan por esta frontera, por lo que debemos poner todas las restricciones para poder contener el tema de la pandemia y que no afecte la vida de las familias de Nuevo Laredo”, agregó.

Rivas Cuéllar destacó que con este tipo de restricciones y medidas aplicadas desde el inicio de la pandemia, Nuevo Laredo se ha mantenido en el séptimo lugar de contagios a nivel estatal, y se busca disminuir los riesgos de casos positivos para evitar regresar a Fase 1 con el cierre de comercios.

